中國「00後」直播主 靠DeepSeek一天狂賣14億元

中國AI新秀DeepSeek爆紅之後，第一批搶先運用的人已經靠它賺到了第一桶金。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新秀DeepSeek爆紅之後，第一批搶先運用的人已經靠它賺到了第一桶金。引發關注的是，中國媒體報導，甚至有00後（指2000年後出生）的直播主用DeepSeek直播，1天賣出3.3億元人民幣（約新台幣14.8億元）引發關注，據悉，該團隊早就開始「用AI整理直播話術」，讓工作效率顯著提升。

綜合中國媒體報導，「00後直播主用DeepSeek直播1天賣出3.3億元」的消息在中國社群平台爆紅，甚至登上熱搜榜首。而這令人矚目的成績，正是由一家電商直播公司「交個朋友」所創造的。

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交個朋友控股發文稱，3月8日，交個朋友抖音直播間單日銷售額突破3.3億元（人民幣）大關，不僅刷新了直播間的單日銷售記錄，更引發了社會各界的廣泛關注與熱議。而這項成就背後的關鍵助力，正是交個朋友在AI技術及DeepSeek大模型應用方面的深度探索與創新應用。

報導指出，借助DeepSeek大模型，AI不僅能夠自動產生標準化的口播內容，精準點出商品核心賣點，還能根據不同直播間場景靈活調整話術，大大提升了內容生產的效率和品質。

數據顯示，AI產生單一直播講稿的時間從人工的20到40分鐘，縮短至2分鐘，效率提升10倍以上，單人單日輸出量從20條提升至100條以上，產能提升5倍。此外，交個朋友也積極探索AI在短影片腳本產生、商品標題優化等領域的應用。

除了直播電商，DeepSeek的應用也已延伸到多個領域。中國義烏市一些商家利用DeepSeek成功實現了小商品的「賣空」操作，而一些博主則通過DeepSeek創作歌曲獲得了可觀的收入。目前在淘寶、小紅書、抖音等平台，已經湧現出大量頂著DeepSeek名義進行賺錢的項目，賺錢模式大致可分為三大類：賣課程、賣AI服務、博眼球打造個人IP，三項中，以賣課程最為盛行。

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