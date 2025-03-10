飛捷在手專案訂單暴增 今年獲利續拚新高

飛捷董事長林大成看好2025年營運可望優於歷年表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠飛捷（6206）智慧零售擴大發酵，管理層今天表示，受惠於歐洲市場回溫，加上美國市場佔有率繼續上揚，旗下子公司華捷、英捷業務動能強勁成長，帶動在手AI解決方案專案訂單數量暴增，上半年營運將優於去年同期，全年業績、獲利皆可望年增雙位數百分比，力拚歷年新高紀錄。

飛捷董事長林大成指出，歐洲自2022年起受到烏俄戰爭重創市況，2023年也處於低谷表現，不過去年已經開始出現明顯的反彈，特定客戶顯著挹注公司營運成長，隨著今年戰事走向落幕，區域經濟活動可望進一步獲得提振，對於公司的所有客戶都會有正向幫助。

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林大成說，美國市場則因缺工問題依舊，飛捷持續成為連鎖速食龍頭業者的解決方案供應商。得益於旗下華捷智能、英捷智能在AI影像辨識與智慧零售技術的軟體能力，飛捷已經走出原有的硬體強項，進一步完善了旗下的解決方案，同步增進設備銷售能量，未來將繼續強化、拓展AI邊緣運算的餐飲與零售應用。

華捷、英捷雙引擎馬力強勁

林大成提到，華捷智能去年營收規模為千萬等級，今年將成長至億元水準，而英捷智能則吸收華捷智能的學習經驗，發展速度會比華捷智能更快，除了去年就已開始進行場域概念驗證，今年更在東南亞展開兩項驗證專案，英國則有1項，持續走向智慧解決方案供應商的市場地位。

林大成說，整體來看，飛捷每年平均可以貢獻營收的專案量約在20個左右，今年數量成長至60個，未來將在智慧零售領域爭取最大的邊際效益，透過整合自身的AI軟體搭配硬體實力、鞏固長期客戶關係，雖然美國關稅政策帶來產業不確定性，但飛捷在中國的營收不到1%，未來3年合併毛利率皆可望維持4成以上水準。

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