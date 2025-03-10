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台產2024獲利再創新高 現金股利有望提高

2025/03/10 18:27

台產今日舉行法人說明會，2024年簽單保費收入及稅後獲利雙創歷史新高。（記者李靚慧攝）台產今日舉行法人說明會，2024年簽單保費收入及稅後獲利雙創歷史新高。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台產去年業績、獲利雙創新高，股利配發率是否可能提高？台產財務長黃志傑指出，台產2024年後淨利11.62 億元，需在扣除資本公積及特別準備後配發，但台產多數的股票投資均列OCI（綜合損益）項下，去年處分金額約1.5億元可全數作為配息的來源，台產目前預定４月中旬召開董事會，討論股利分派，但最快2年後，法定盈餘公積將可達到股本水準，現金股利配發率將可望提高至7成。

新產（2850）2024年EPS10.47元，董事會上週５通過每股配發7.15元現金股利，配發率近７成，讓各家產險公司壓力倍增。

台產今日舉行法人說明會，2024年簽單保費收入88.74億元、年增6.7%，為歷史新高，商業險及個⼈險業績均同步成⻑。 稅後淨利11.62億元、年增18.8%，也是歷史新高，EPS 3.21 元；ROA 4.9%；ROE 9.9%。

台產去年表現更亮眼的部分，在於投資收益，財務長黃志傑分析，台產整體投資稅前利益達7.71億元、年增57.7%； 其中固定收益部分，因考量全球升息，積極增加國內國外債券部位，使固定收益收入成⻑25.8%；股權部位收益則因台股行情上漲28.5%，台產有30多億元的配置，使股利收入與評價利益均有明顯成⻑。

黃志傑強調，過去台產的股利政策，是當年度盈餘，扣除20%資本公積加30%的特別準備，可以配發的金額都會配給股東，但去年業績成長，最後特別準備要提撥多少，還需再精算。至於OCI去年處分獲利約1.5億元，加上當年獲利，就是當年度的營運成果，希望盡可能的與股東分享。

因台產目前的資本公積尚未超過額定資本額，因此須持續提撥，台產預估再2至3年，提撥的資本公積也可超過資本額，屆時股利提撥率，將可從5成提高至7成。

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