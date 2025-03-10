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DeepSeek樂觀情緒消退 全球避險基金拋售中股

2025/03/10 20:39

投資人對DeepSeek引發的樂觀熱情開始消退。（路透）投資人對DeepSeek引發的樂觀熱情開始消退。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，根據高盛的一份報告顯示，隨著低成本人工智慧新創公司DeepSeek引發的對中國科技股的樂觀熱情開始消退，全球避險基金連續第4周拋售中國股票。

路透週一看到3月7日的報告顯示，在2月28日至3月6日當週，基金增加空頭部位，同時削減多頭部位。高盛經紀公司表示，自2 中旬以來，避險基金已「改變方向」。該投資銀行表示，受 DeepSeek 的推動，截至2月17日，中國避險基金客戶購買量位居全球首位。高盛估計，今年迄今的資金流量基本上持平。

今年1月，DeepSeek顛覆華爾街科技股七俠風雲引領的人工智慧交易，在全球第二大經濟體廣泛採用人工智慧的背景下，推動投資者紛紛湧入中國科技公司和潛在的人工智慧受益者。投資人也押注中國股票將會迎頭趕上。

在科技股引領的推動下，恆生指數2月上漲13%，是上個月全球主要市場中表現最好。 2月份，MSCI中國指數上漲12%，本月又上漲6%。

高盛首席亞太策略師蒂莫西·莫伊（Timothy Moe）在另一份報告中表示：我們對中國股市保持樂觀態度，但需要注意的是，在股市從1月中旬低點上漲30%之後可能出現獲利回吐的走勢。該投資銀行補充說，截至3月6日當週，避險基金在每個地區都進行拋售，其中以北美和亞洲新興市場最為活躍。

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