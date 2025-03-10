熱錢續流出！台幣收32.92元 創逾一個月新低價

熱錢續流出！新台幣收32.92元創逾一個月新低價。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電千元價位失守，台股大跌逾百點，在外資持續賣股、匯出下，新台幣兌美元匯率也貶破32.9元價位，最後收在32.92元、大貶8.6分，匯價創下2月5日以來逾1個月新低，成交量17.61億美元。.

台股今日下跌116.92點，收在22459.15點，三大法人合計賣超345.01億元。其中，外資續賣超287.18億元。

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匯銀主管表示，雖然聯準會主席鮑爾重申不急著降息，但是美國近期經濟數據表現不佳，美國財政部長甚至美國總統川普都鬆口表示美國經濟有可能走緩，目前市場對於聯準會今年降息預期再度升溫，令美元承壓。

惟美烏即將於本週展開第二次會談，能否順利達成共識仍有不確定性，且川普關稅政策下一步會怎麼走，外界也摸不著頭緒，美元指數在上週收跌3.5%後，週一在亞洲電子盤小幅走升，主要亞幣走勢不一，台幣持續走軟主要是外資還在賣股票，若外資持續出走，不排除台幣將回測33元整數大關。

根據央行統計，美元指數今日小漲0.04%，韓元重貶0.56％成為今日最弱亞幣，人民幣也大貶0.35%、台幣貶值0.26%，新幣貶0.04%，唯獨日圓續升0.05%。

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