旅日遊客聚焦了！櫻花季3/21起揭幕各地一次看

日本的櫻花季將於3月21日在東京和宮崎縣拉開序幕。（取自日本新聞網站）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕哈日迷和喜愛日本旅遊的遊客注意了，日本的櫻花季將於3月21日在東京和宮崎縣拉開序幕，預計3月下旬天氣轉暖將加速全國各地的櫻花盛開。

私人氣象公司Weathernews發布的這項預報是基於用戶提交的200多萬份櫻花盛開報告、對1200多個熱門賞花景點的實地調查以及氣溫觀測和預測。

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預計主要觀賞地點將在以下日期首次迎來花朵：

熊本縣熊本城：3月22日

東京上野公園：3月22日

高知縣高知公園：3月22日

京都府嵐山：3月28日

青森縣弘前公園：4月18日

預計福岡、鹿兒島、高知、橫濱和熊本將從3月22日起迎來櫻花盛開，3月下旬日本西部和東部的櫻花將逐漸開放。

東北地區將從4月初開始盛開櫻花，而北海道的櫻花將於4月22日從函館開始盛開，並持續到5月初蔓延至整個島嶼。

預計櫻花盛開的速度與日本西部和東部的平均開花速度相似或略快一些。在東北地區，櫻花盛開的時間可能在盛開五天後比平常早。

氣溫越高，花朵開放越快。預計3月下旬日本西部的氣溫將達到平均水平，而日本東部的氣溫將達到平均至高於平均水平。

在東北地區，花蕾尚未開始發育，預計3月下旬至5月的氣溫將高於平均水平，導致花朵盛開的時間比往常更早。

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