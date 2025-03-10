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網銀國際泛娛樂版圖再添生力軍 FunOne全新上線

2025/03/10 17:32

圖由右至左為網銀國際協理趙珮晴、網銀國際副總陳柏壽、GASH樂點董事長周典迎、GASH營運總監游仕偉。（業者提供）圖由右至左為網銀國際協理趙珮晴、網銀國際副總陳柏壽、GASH樂點董事長周典迎、GASH營運總監游仕偉。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕泛娛樂戰略持續深化！線上遊戲起家的網銀國際集團，近年來積極朝泛娛樂事業版圖布局，不只子公司網銀國際影視計畫製作與開發超過20部影視作品，更入股國內最大連鎖影城—威秀影城，並斥資32億元增資GASH樂點，今日更宣布樂點推出「FunOne」遊戲、票券雙平台，將數位娛樂與金流服務無縫整合，加速建構完整的泛娛樂生態圈。

網銀國際副總陳柏壽表示，集團的泛娛樂佈局已漸趨完整，涵蓋數位娛樂、影視娛樂、電競戰隊、社會公益，透過線上與線下的產業串聯，不僅是順應市場趨勢，更是集團戰略轉型的重要里程碑。

GASH樂點董事長周典迎則說，FunOne Games整合集團自製研發的遊戲，並提供海內外遊戲的下載與發行服務，希望把台灣遊戲推向海外，同時也可把海外好的遊戲帶近來國內；至於FunOne Tickets的核心優勢在於整合數位金流的實戰經驗與集團強大的技術實力，打造可穩定承載高流量的票券平台，為展演活動廠商提供更靈活的選擇。

網銀國際企業溝通暨永續發展處協理趙珮晴指出，透過數位科技與內容創新，提升用戶娛樂體驗，加速全球市場布局，希望透過FunOne Tickets、FunOne Games與影視市場整合，為遊戲與影視產業創造更多機會，讓不同年齡層的消費者享受更完整的娛樂服務。

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