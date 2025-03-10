晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

英特爾除這號人物之外 川普對5位CEO都不屑一顧

2025/03/10 17:18

美國總統川普日前表達他對英特爾前執行長安迪·葛洛夫（Andy Grove）的敬意。（美聯社）美國總統川普日前表達他對英特爾前執行長安迪·葛洛夫（Andy Grove）的敬意。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前表達他對英特爾前執行長安迪·葛洛夫（Andy Grove）的敬意，美媒Electronics weekly報導指出，川普對葛洛夫之後的5位執行長（包括季辛格），都不屑一顧。

川普在白宮表示：「我們曾經有英特爾，英特爾由一個叫安迪·葛洛夫的人管理，葛洛夫是一個堅強、聰明的人，我年輕的時候經常讀到關於他的文章。 」

川普補充說： 「他做了一件了不起的工作，他真正主宰了晶片業務，然後他去世，我想他們手下有一群不知道自己在做什麼的人，我們逐漸失去了晶片業務，現在晶片業務幾乎完全在台灣。他們從我們這裡偷走了它，他們從我們身上奪走了它。我不責怪他們，我讚揚他們。」

葛洛夫於1968年與鮑勃·諾伊斯（Bob Noyce ）和戈登·摩爾（Gordon Moore）共同創立英特爾，並於1979出任英特爾總裁，1987年出任首席執行長，1997年出任董事長。

自葛洛夫以來，英特爾已更換了五位執行長。首任執行長是鮑勃·諾伊斯，戈登·摩爾第二任，葛洛夫是第三任。之後的執行長依序為Craig Barrett、Paul Otellini、Brian Krzanich、Robert （Bob） Swan和Pat Gelsinger（季辛格）。

在葛洛夫擔任執行長期間 ，英特爾的市值成長4500%，從40億美元增至1970億美元。上週五，英特爾的市值為890億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財