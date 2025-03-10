英特爾除這號人物之外 川普對5位CEO都不屑一顧

美國總統川普日前表達他對英特爾前執行長安迪·葛洛夫（Andy Grove）的敬意。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前表達他對英特爾前執行長安迪·葛洛夫（Andy Grove）的敬意，美媒Electronics weekly報導指出，川普對葛洛夫之後的5位執行長（包括季辛格），都不屑一顧。

川普在白宮表示：「我們曾經有英特爾，英特爾由一個叫安迪·葛洛夫的人管理，葛洛夫是一個堅強、聰明的人，我年輕的時候經常讀到關於他的文章。 」

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川普補充說： 「他做了一件了不起的工作，他真正主宰了晶片業務，然後他去世，我想他們手下有一群不知道自己在做什麼的人，我們逐漸失去了晶片業務，現在晶片業務幾乎完全在台灣。他們從我們這裡偷走了它，他們從我們身上奪走了它。我不責怪他們，我讚揚他們。」

葛洛夫於1968年與鮑勃·諾伊斯（Bob Noyce ）和戈登·摩爾（Gordon Moore）共同創立英特爾，並於1979出任英特爾總裁，1987年出任首席執行長，1997年出任董事長。

自葛洛夫以來，英特爾已更換了五位執行長。首任執行長是鮑勃·諾伊斯，戈登·摩爾第二任，葛洛夫是第三任。之後的執行長依序為Craig Barrett、Paul Otellini、Brian Krzanich、Robert （Bob） Swan和Pat Gelsinger（季辛格）。

在葛洛夫擔任執行長期間 ，英特爾的市值成長4500%，從40億美元增至1970億美元。上週五，英特爾的市值為890億美元。

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