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綠茵生技去年每股賺5.43元 將配息3.6元

2025/03/10 17:19

茵生技（6846）今日公告去年營收達8.73億元，年增9％；稅後淨利1.46億元，年增12％；每股盈餘5.43元。（記者楊雅民攝）茵生技（6846）今日公告去年營收達8.73億元，年增9％；稅後淨利1.46億元，年增12％；每股盈餘5.43元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕綠茵生技（6846）今日公告去年營收達8.73億元，年增9％；稅後淨利1.46億元，年增12％；每股盈餘5.43元。

董事會通過去年度盈餘分配案，每股將配發現金股利3.6元，配發率66％，以綠茵今日收盤價84.2元計算，現金殖利率約4.3％。

綠茵今天也公告2月營收9771萬元，較去年同期成長67％；累計1~2月營收1.5億元，年增5％。

綠茵去年上半年受到國際原物料成本上漲的影響，毛利率略有下滑，公司積極調整產品策略，以自研產品為主的特色配方，去年第4季毛利率提高1.1個百分點至49.4％，並創下近6季最高，也帶動第4季創單季獲利新高紀錄。

綠茵發行國內第2次無擔保轉換公司債，將採競價拍賣方式辦理公開承銷，競拍總張數2975張，競拍底價為100元，3月10日開始受理投標。

投標期間至3月12日下午兩點截止，投標價格高者優先得標，每一得標人依其得標價格認購。

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