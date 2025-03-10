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進入淡季 momo、PChome前2月營收皆呈年減

2025/03/10 17:12

momo、PChome今日皆公告月營收。圖為網家。（資料照）momo、PChome今日皆公告月營收。圖為網家。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商momo富邦媒（8454）、PChome網家（8044）今日同步公告2月營收。其中富邦媒2月營收83.01億元，月減9.2%、年增1.4%，前2月累計營收174.49億元、年減2.3%；網家2月營收30.92億元，月增6.6%、年減2.2%，前2月累計營收59.89億元，年減10.3%。

富邦媒指出，2月公司在市場變動中展現穩健經營動能。隨著3月8日女王節促銷旺季到來、換季需求升溫，以及AI技術驅動精準行銷下，持續深化零售與平台電商生態布局，對第一季、全年營運保持正向預期。

富邦媒也說，經營模式拓展為多元電商生態，涵蓋自營零售、平台電商、直播、廣告與訂閱制會員等服務，尤其因會員制經營奏效，平台日不重複訪客數（UV）年成長17%，也推升商品交易總額（GMV）成長。

網家近期引入統一成為其最大法人股東，市場對其合作火花翹首以盼，上月網家也公告，統一超商（2912）數位發展中心主管林振德、統一超商物流長胡長熹出任法人董事代表，可望協助強化網家物流佈局。

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