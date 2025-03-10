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八大公股行庫前進台南「0121地震」災區 復建貸款優惠利率出爐

2025/03/10 17:30

市府與立委郭國文舉辦再度前進災區舉辦說明會，針對稅務減免、租金補貼、貸款優惠等問題，提出答覆，協助民眾加速推動復建。（記者吳俊鋒攝）市府與立委郭國文舉辦再度前進災區舉辦說明會，針對稅務減免、租金補貼、貸款優惠等問題，提出答覆，協助民眾加速推動復建。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西「0121地震」迄今7個禮拜，復建工作持續中，市府今天再度至受創嚴重的山區舉辦說明會，聚焦議題包含稅賦減免、租金補貼，以及最受關注的貸款優惠，立委郭國文邀請八大公股行庫的代表出席，提出的利率從2.22%至2.885%等，讓災民儘速回復正常生活。

市府與立委郭國文舉辦再度前進災區舉辦說明會。（記者吳俊鋒攝）市府與立委郭國文舉辦再度前進災區舉辦說明會。（記者吳俊鋒攝）

內政部也提出了0121地震受災戶住宅補貼專案，重建貸款額度最高350萬元，利率僅為1.187%，與會鄉親較感興趣，但尚未公告，郭國文強調將在中央全力協助推動，加速審查通過、實施。

說明會在玉井、楠西與南化等區公所舉行，以財稅相關議題為主，市府由副秘書長尤天厚帶隊，包含土銀、一銀、彰銀、台銀、台企銀、合庫銀、兆豐銀、華南銀等八大公股行庫的代表也出席，針對優惠貸款協助釋疑。

財團法人住宅地震保險基金與南區國稅局、國產署，還有農業部林務署等單位代表也到場，就受災戶的相關減免或補助措施進行說明。

郭國文強調，0121地震迄今即將50天，災民對於政府協助重建或整修的相關做法認真卻仍有限，與市府一起舉辦說明會，希望可以讓資訊透明，讓鄉親更安心。

郭國文也要求公股行庫、賦稅署與國產署等單位，要進駐在公所設置的「震災復原聯合服務中心」，方便民眾詢問相關資訊，以及辦理低利貸款，讓民眾能夠單點申請。

在地方稅金的減免上，紅單的部分，房屋稅與地價稅自2025年起免徵，黃單則是自2025年起減半，且都是免申報直接適用。

至於汽機車受損導致停駛與報廢的使用牌照稅，以及店家因為地震導致無法營業的娛樂稅等相關減免措施，會中也都有說明

市府與立委郭國文舉辦再度前進災區舉辦說明會，針對稅務減免、租金補貼、貸款優惠等問題。（記者吳俊鋒攝）市府與立委郭國文舉辦再度前進災區舉辦說明會，針對稅務減免、租金補貼、貸款優惠等問題。（記者吳俊鋒攝）

而國稅的減免，個人災害損失可減少綜合所得稅、營利事業損失可減少營利事業所得稅，郭國文先前要求，針對紅、黃單，可減免營業稅至6月底，也獲得國稅局的同意；另外，還有貨物稅、菸酒稅的減免等。

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