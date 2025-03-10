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麗升能源建立多元綠能平台 在手裝置量200MW

2025/03/10 17:00

麗升能源建立多元綠能平台，在手裝置量200MW，左起為麗升能源策略長楊晨欣、董事長林麗珍、發言人邱美雅。（記者張慧雯攝）麗升能源建立多元綠能平台，在手裝置量200MW，左起為麗升能源策略長楊晨欣、董事長林麗珍、發言人邱美雅。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕麗升能源（8087）自2021年起佈局轉型成為再生能源產業，去年起進入擴張收割期。董事長林麗珍表示，為順應趨勢，麗升除自建案場外，將持續透過與壽險或外資企業合資加速案場開發，同時，建立多元綠能平台，目前在手裝置量達200MW；她也看好國內綠電市場供不應求，將持續蓋太陽能電廠。

麗升去年營收7.78億元、年增282％，寫下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）0.61元，更宣布配發每股1元現金股利，配發率164％。面對今年營運，林麗珍指出，去年營收與本業獲利大幅躍進，今年在手裝置量達200MW，不僅與本地壽險業者合作，更與外資和暄綠能、以及開鴻能源共同開發的漁電共生案場，電廠資產管理容量增加至165MW，預料今年仍能繳出亮麗成績單。

她也指出，今年5月將啟動第一型農電共生案場，此外，北中南各地的室內漁電共生案場，也將陸續取得電業籌設許可或推動掛表併聯。

麗升能源策略長楊晨欣也說，除本國市場，因應台廠赴海外設廠的腳步，麗升也積極佈局與國際夥伴合作，範圍包括美國、泰國、日本，可望在今年可進行首樁海外投資。

她認為，台灣再生能源佔全台電力比例僅有10.6％，仍有極大的成長空間，在綠電開發已成為台灣未來擴大能源開發的必要選項下，麗升將持續透過多元結盟整合的模式，順勢擴大營運規模，伴隨台灣產業共同永續成長。

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