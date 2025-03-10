藍委控台積電赴美投資涉外患罪 郭智輝：不太懂提告邏輯

經濟部長郭智輝。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕國民黨立委鍾小平指稱台積電赴美投資案是削弱台灣矽盾，今日赴台北地檢署按鈴提告行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝涉瀆職與外患罪。對此，郭智輝表示，「不太清楚提告的理由與邏輯」，該議題是以總統府層級、國安層級在處理。

談及近期失言風波，郭智輝今下午在經濟部受訪表示，由於自己不合適與錯誤的比喻，造成唐氏症與企業的困擾，影響行政團隊的政務推動，由衷表達最深的歉意。

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郭智輝表示，行政院長卓榮泰向來要求從政人員與部會首長必須以人民為重、謹言慎行，對人民與國會負責，他一定會深刻的自我反省，日後發言會更加謹慎。

至於台積電赴美消息的掌握情況，郭智輝表示，在這裡要鄭重澄清這件事，有關台積電赴美投資的行政流程，總統賴清德與台積電董事長魏哲家日前召開的記者會上已經完整說明，政府與台積電一直以來有密切聯繫。

郭智輝續說，至於他在節目上說台積電沒有向政府說的事情，是指投資審查的行政申請程序，但這是由於台積電尚未作成正式決定，當然投審會尚未收到相關申請文件。

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