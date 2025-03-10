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光陽董事長柯勝峯：兩年內拿回白牌機車銷售冠軍

2025/03/10 16:36

光陽董事長柯勝峯表示，今年將持續朝「2025油電雙料冠軍」目標邁進，希望用1~2年時間拿回白牌機車銷售冠軍。（記者楊雅民攝）光陽董事長柯勝峯表示，今年將持續朝「2025油電雙料冠軍」目標邁進，希望用1~2年時間拿回白牌機車銷售冠軍。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕光陽（KYMCO）機車今年以MiG 9旗艦電動車打頭陣，光陽董事長柯勝峯表示，今年將持續朝「2025油電雙料冠軍」目標邁進，希望用1~2年時間拿回白牌機車銷售冠軍，白牌電動機車進入市場時間較晚，需要多一點時間。

柯勝峯表示，KYMCO成立至今60年，在這一甲子的歷程裡，在挑戰與考驗中成長蛻變，在亂局與風暴中屹立不搖，「3年前，我們遭遇市場挫折，3年後的今天，以MiG 9為KYMCO2025年開局」。

他指出，MiG 9是KYMCO在去年義大利米蘭車展上，首次亮相的Ionex白牌電車旗艦，集KYMCO最新電車科技與最高造車工藝於一身，更肩負在電動機車時代，全面滿足頂級豪華白牌電車，從設計到動力，從安全性到實用性，所能帶給騎士的極致駕馭感受。

MiG 9搭載Ionex車系最高動力性能9kW馬達，擁有最高300牛頓/米的強大扭力，搭配全新設計的強化車架，極致輕量化的109公斤車重，MiG 9從0到50公里加速只要同級最快2.9秒。

此外，MiG 9配備高效前後碟煞系統、TCS循跡控制系統、ABS防鎖死煞車系統、EBS緊急煞車警示，還擁有前雙置物空間，座墊下全罩安全帽大置物箱，QC 3.0快速充電埠，提供騎士最高等級的安全配備與日常實用性。

MiG 9更搭載KYMCO獨家 Ionex創世紀「可充可換，充換合一」功能，還有專屬「超級騎到飽」最高達36個月、不限時段、不分尖峰離峰通通「騎到飽」的資費，MiG 9 TCS版10萬9800元、MiG 9 MAX版11萬8800元。

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