台股修正投資人搶進0050，單週受益人增5.1萬再創新紀錄。

〔記者張慧雯／台北報導〕權值王台積電（2330）跌破千元大關，而台股修正，投資人反手搶進元大台灣50ETF（0050），上週受益人增5.1萬人，創下單週新紀錄。

根據集保結算所統計，台股自23700點快速下跌至22400點附近回測年線，觸發買盤進場，不管是台積電、0050投資人數單週均大增逾5萬人，分別改寫新高。

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事實上，投資人不僅搶進0050，根據資料顯示，0050連續5週受益人數持續上揚，累計增加人數達17.2萬，就連富邦台50（006208）近五週受益人數也增加6.8萬人，市值型ETF成為投資人加碼的冠亞軍。

目前0050管理費已是台股ETF最低，未來如規模超過5000億元，還會再調整費率，搭配近期價格修正，進場點已出現，持續有利長期持有投資人；至於分割作業，專家也提醒這一波新進的投資人如持續持有，就算是1股也有投票權，4月2日至21日可透過券商APP的「股東e服務」進行投票，別忘記自己的投票權益。

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