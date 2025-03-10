星宇航空2月營收34.05億元，年增19%。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）2月營收為34.05億元，年增率19%，1~2月累計營收達76.43億元，年增率43%，單月及累計皆創同期歷史新高。

2月營收中，客運營收30.14億元，年增15%，受春節連假效應帶動，乘載率依舊強勁，尤其日本航線載客率突破90%。貨運方面，市場持續關注美國新政府的關稅政策走向，使亞洲至北美運價略有鬆動，不過，隨著農曆春節過後貨量逐步回升，2 月貨運營收為2.53億元，年增100%，整體表現仍屬穩健。

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星宇航空於2月陸續開賣台北-神戶、台中-神戶及台北-美國安大略三條新航線，待神戶及安大略正式開航後，日本航點將增至11個，美國則擴展至4個，進一步強化航網布局，提升營運彈性。

星宇航空表示，3月底即將步入夏季班表，隨著國人赴日旅遊熱潮不減，星宇航空東京航線的早、午班均穩定放大以A350執飛，晚班則依市場需求機動調整為廣體機派遣。名古屋航線，4月至5月期間放大至A330neo廣體機，以迎接立山黑部開山旅遊旺季。台中方面，台中-高松航線自3月30日起增為每週五班，台中-沖繩航線自4月起增為每週六班，便於中南部旅客規劃於櫻花季出遊。

東南亞市場方面，克拉克航線自5月起增至每週9班，雅加達航線亦穩定增至每週5班，透過運能擴大，逐步提升轉機旅客佔比，深化區域航網布局，強化競爭力。

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