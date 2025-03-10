晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

星宇航空2月營收34.05億元 年增19％

2025/03/10 16:24

星宇航空2月營收34.05億元，年增19%。（星宇航空提供）星宇航空2月營收34.05億元，年增19%。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）2月營收為34.05億元，年增率19%，1~2月累計營收達76.43億元，年增率43%，單月及累計皆創同期歷史新高。

2月營收中，客運營收30.14億元，年增15%，受春節連假效應帶動，乘載率依舊強勁，尤其日本航線載客率突破90%。貨運方面，市場持續關注美國新政府的關稅政策走向，使亞洲至北美運價略有鬆動，不過，隨著農曆春節過後貨量逐步回升，2 月貨運營收為2.53億元，年增100%，整體表現仍屬穩健。

星宇航空於2月陸續開賣台北-神戶、台中-神戶及台北-美國安大略三條新航線，待神戶及安大略正式開航後，日本航點將增至11個，美國則擴展至4個，進一步強化航網布局，提升營運彈性。

星宇航空表示，3月底即將步入夏季班表，隨著國人赴日旅遊熱潮不減，星宇航空東京航線的早、午班均穩定放大以A350執飛，晚班則依市場需求機動調整為廣體機派遣。名古屋航線，4月至5月期間放大至A330neo廣體機，以迎接立山黑部開山旅遊旺季。台中方面，台中-高松航線自3月30日起增為每週五班，台中-沖繩航線自4月起增為每週六班，便於中南部旅客規劃於櫻花季出遊。

東南亞市場方面，克拉克航線自5月起增至每週9班，雅加達航線亦穩定增至每週5班，透過運能擴大，逐步提升轉機旅客佔比，深化區域航網布局，強化競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財