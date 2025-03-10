投信大買4檔航運股！這檔狂搶1.38萬張 力挺20萬股東

投信大買4檔航運股！長榮航狂搶1.38萬張最搶手（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（10日）在外資與自營商大賣下，指數跌逾百點，失守22500點，不過，投信持續站在買方，買超43.55億元，由於電子為今盤面殺盤重點，為此，投信將銀彈集中在航運與金融股，其中又以航運股最吸金，前10大中，航運佔4席，而長榮航繼上週五大買1.12萬張後，今再加碼買進1.38萬張居第1大，在投信力挺20萬股東下，股價力守平盤，以45.25元作收，成交量縮小3.15萬張。

長榮航在投信連6買，股價從43元，一路向上挺進，不僅股價站在所有均線之上，在短短6個交易日，股價已漲5.23%。

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投信買超前10大個股，依序為長榮航（2618）1萬3891張、中鋼（2002）1萬1157張、凱基金（2883）1萬332張、慧洋-KY（2637）3775張、裕民（2606）3324張、聯電（2303）3052張、南亞科（2408）2800張、台灣虎航（6757）2683張、華南金（2880）2094張、元大金（2885）2064張。

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