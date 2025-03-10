融程電強固型電腦擴大發酵 全年獲利續拚新高

融程電董事長呂谷清認為，公司上半年營運可望雙位數成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕融程電（3416）受惠於車檢、國防、新能源、物聯網、倉儲物流、AI邊緣運算訂單持續挹注之下，管理層看好全年營收、獲利有望續創新高，2026年進一步得益於新地面控站（GCS）應用到來，加上人工智慧與機器人的市場規模增加，公司可望出現第2次的數位轉型成長趨勢，營收繼續穩定成長。

融程電去年營收30.58億元、年增18%，創下歷史新高表現，其中，歐洲佔37.5%、美洲29.8%、亞洲28.4%、台灣3.8%、其他0.5%；合併毛利率40%、年對年持平；營益率19.8%、年減4個百分點；歸屬母公司業主淨利5.59億元、年增11%，同寫歷史新猷；淨利率18.3%、年減1.2個百分點；每股盈餘（EPS）7.04元、年增6.34%。

請繼續往下閱讀...

融程電今天受邀參加法說會，管理層預估，2025年毛利率將維持2024全年水準，主要營運利多因素包括強固型電腦、醫療、軍工等利基型產品作為成長重心，加上下半年美國政府基建、國防預算加速執行，不過仍然必須持續關注通貨膨脹影響終端市場的程度，以及烏俄戰爭確切走勢。

融程電觀察，全球強固型顯示器市值規模大約75億美元，每年成長6%至7%，而地面控制站市值規模大約63.7億美元，每年成長12.4%，市場的硬體需求在企業行動化的趨勢催動之下，從固定式裝置如強固型螢幕顯示器、嵌入式電腦快速轉移至強固型平板電腦與強固型筆記型電腦，預期強固型平板電腦市場每年將呈現雙位數的成長，並在5年內翻倍。

斥資3、40億元醞釀下一波併購

融程電董事長呂谷清認為，公司上半年營運可望雙位數成長，這當中不包括上月宣布併購兩家瑞士工業電腦廠所帶來的效益，預計會從6月左右開始認列兩廠營收，此外，未來1年可望繼續醞釀下一波重大併購計劃，費用支出約為3、40億元，以更加符合強固型電腦走向軍工應用的趨勢。

以今年來看，融程電強固型行動電腦在3大產業應用的營收比重分別為倉儲物流23%、車輛診斷21%、醫療保健12%，其他如地面控制站、國防、公共安全等應用場域合計44%。呂清谷說，有鑑於車檢市場趨於成熟、單價下降，後續營業重心將有一定比例轉往軍工業務，物流業務也將受惠於新客戶加入擴大貢獻。

為應對美國關稅變局，呂清谷強調，公司目前除了已於印度開設據點，下一步還將投入1、2億元在泰國買下產線，以強化公司在亞太地區的基礎，且隨著烏俄戰爭走向落幕，歐洲市場確實能有更多發展機會，進而減少美國關稅帶來的影響，特別是德國新政府對企業展現出的友善態度，讓當地市場更具吸引力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法