佳能AI影像小金雞禾蒼科技計畫掛牌 海外市場增溫

佳能轉投資AI影像小金雞禾蒼科技規劃進入資本市場。（擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠佳能（2374）今日宣布，轉投資約4成的AI影像子公司禾蒼科技去（2024）年受惠AI商機爆發、繳出亮麗成績單，每股稅後盈餘（EPS）達到7元以上，目前正由兆豐證券協助，計畫於今年登錄興櫃，正式邁入資本市場。

佳能說明，禾蒼科技的業務是影像相關的軟硬體整合，提供客戶監控解決方案。因應AI應用時代的來臨，智慧監控應用的範圍大幅提升，可帶給各產業更多提高效率、降低成本的選擇，並進而打造智慧安全的城市生活。

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而禾蒼成立之初就深耕安控解決方案，主要產品是AI影像NVR系統及相關軟體運用，超過6成營收來自於美國客戶，近年也切入美國校車、警用等AI影像系統產品。

佳能說明，過去傳統的NVR系統主要依賴錄影等搭配人力投入，以滿足基本監控需求，但隨著監控環境的複雜化和大數據興起，龐大的影像數據已無法單純依靠傳統方式進行分析。

而適逢AI興起，開始能以自動化和智慧化的方式，對影片數據自動進行深度分析，立即識別潛在的安全威脅和異常行為，並發出即時通知，減少人為判斷誤差，同時過濾無效資訊，以降低人力負擔，大幅提升監控效率。

因此，禾蒼透過自行開發的Surveillance軟體，結合新世代的AI運算，提供客戶完整之一站式解決方案，贏得美國客戶的高度信任。除美國外，目前也在與歐洲客戶進行洽談，後續也將與佳能攜手規劃進入日本市場。

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