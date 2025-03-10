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堪比「陶朱隱園」？北港傳百坪地求售3.5億元 在地房仲這樣說

2025/03/10 16:13

北港華南路的星巴克現址，昨（10）日地主有意出售，一份從北部房仲業者傳出的廣告單，指該地115.9坪要價3.5億元，換算單坪逾300萬元，引起熱議。（記者李文德攝）北港華南路的星巴克現址，昨（10）日地主有意出售，一份從北部房仲業者傳出的廣告單，指該地115.9坪要價3.5億元，換算單坪逾300萬元，引起熱議。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港鎮華南路的星巴克現址，昨（10）日地主有意出售，一份從北部房仲業者傳出的廣告單，指該地115.9坪要價3.5億元，換算單坪逾300萬元，引起熱議。在地房仲業者表示，據悉此地應是480多坪，每坪70多萬元，現有連鎖餐飲品牌接連進駐，更有北港朝天宮進香人潮，前景看好。

北港華南路北港糖廠一帶，近年來麥當勞、肯德基、家樂福、秀泰影城、星巴克等知名連鎖品牌接連進駐，且附近更有縣府積極推動北港糖廠市地重劃工程等大型建設，該地帶成為鎮內新蛋黃區，地價也扶搖直上。

昨天在網路社群傳出一張北部房仲業者釋出的宣傳單，除亮出北港星巴克外觀外，更以「北港媽祖連鎖品牌店面」為題，文案中更有台積電建廠效益潛力、朝天宮集客效力等因素，強調土地投資潛力，115.9坪土地以3.5億元求售。

文宣一釋出後便引起當地民眾紛紛熱議，民眾表示，換算下來單坪地價上看300萬元，將創下雲林縣有史以來的天價，堪比台北超級豪宅指標「陶朱隱園」。

北港大家房屋負責人蘇聖賓表示，此塊土地是鎮公所、台糖、國有財產署標售，得標業者部分土地租給肯德基、星巴克，租金不低。近期計畫出售，他也有接業也有人前來洽詢，面積約480多坪，並不是115.9坪，換算下來每坪約70多萬元。

蘇聖賓指出，北港鎮東、南側有北港溪阻隔，西側為糖廠土地，因此鎮內土地相當有限，而北港鎮有朝天宮、武德宮等知名廟宇每年吸引大批遊客，帶動周邊消費人口，具有發展潛力，地價看俏仍有議價空間。

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