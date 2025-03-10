北市府標售13處都更分為房地 總價約9.1億元

台北市政府財政局今（10）日公告標售士林區、南港區、信義區、北投區、大安區、中山區等13處都市更新分回的房地，標售房地底價自2788萬起，總底價約9.1億餘元。（台北市財政局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府財政局今（10）日公告標售士林區、南港區、信義區、北投區、大安區、中山區等13處都市更新分回的房地，標售房地底價自2788萬起，財政局表示，政府資訊公開透明且無須負擔仲介費，標售總底價約9.1億餘元，預計3月25日開標。

財政局表示，公開標售的13處房地都是都市更新分回的已開發案件，位處精華地區、交通樞紐及公共設施，生活機能良好，其中2處為本次新增，1戶位於士林區天母東路靜巷內，小坪數低總價好入手，是首購及成家的好選擇；南港區1戶緊鄰捷運後山埤站，可享到站即到家的交通便利，且高樓層視野景觀絕佳。

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財政局胡曉嵐局長表示，13處標售房地底價自2788萬起，政府資訊公開透明且無須負擔仲介費，有興趣之投標人可於114年3月25日前洽承辦人預約帶看時間；民眾也可利用財政局線上3D環景看屋服務，詳細招標資料及標售不動產3D環景已建置在財政局網站。預計3月25日上午11時截止投標，當日下午3時開標。

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