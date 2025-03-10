晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

北市府標售13處都更分為房地 總價約9.1億元

2025/03/10 16:05

台北市政府財政局今（10）日公告標售士林區、南港區、信義區、北投區、大安區、中山區等13處都市更新分回的房地，標售房地底價自2788萬起，總底價約9.1億餘元。（台北市財政局提供）台北市政府財政局今（10）日公告標售士林區、南港區、信義區、北投區、大安區、中山區等13處都市更新分回的房地，標售房地底價自2788萬起，總底價約9.1億餘元。（台北市財政局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府財政局今（10）日公告標售士林區、南港區、信義區、北投區、大安區、中山區等13處都市更新分回的房地，標售房地底價自2788萬起，財政局表示，政府資訊公開透明且無須負擔仲介費，標售總底價約9.1億餘元，預計3月25日開標。

財政局表示，公開標售的13處房地都是都市更新分回的已開發案件，位處精華地區、交通樞紐及公共設施，生活機能良好，其中2處為本次新增，1戶位於士林區天母東路靜巷內，小坪數低總價好入手，是首購及成家的好選擇；南港區1戶緊鄰捷運後山埤站，可享到站即到家的交通便利，且高樓層視野景觀絕佳。

財政局胡曉嵐局長表示，13處標售房地底價自2788萬起，政府資訊公開透明且無須負擔仲介費，有興趣之投標人可於114年3月25日前洽承辦人預約帶看時間；民眾也可利用財政局線上3D環景看屋服務，詳細招標資料及標售不動產3D環景已建置在財政局網站。預計3月25日上午11時截止投標，當日下午3時開標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財