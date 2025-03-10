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和大2月營收4.55億元 創6個月來單月新高

2025/03/10 16:00

和大（1536）公佈2月合併營收為4.55億元，月增20.55%，年減7.01%，但創下6個月以來單月營收新高。（記者楊雅民攝）和大（1536）公佈2月合併營收為4.55億元，月增20.55%，年減7.01%，但創下6個月以來單月營收新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車傳動系統製造廠和大（1536）公佈2月合併營收為4.55億元，月增20.55%，年減 7.01%，但創下6個月以來單月營收新高；累計1~2月合併營收為8.32億元，年減約18.5%，和大表示，隨著客戶群訂單調整期，預估3月營收將持續月增及挑戰年增，營運將擺脫2024年低迷局勢。

和大表示，與高鋒公司轉投資成立和大芯科技，結合和大的系統整合和高鋒的設備組裝能力，瞄準CoWoS先進封裝中後段檢測市場，預計參加9月國際半導體展，正式發表新產品與新技術，全力搶攻封裝測試設備3000億以上之市場，發展集團另一個利基產品。

2026年營運可望迎來爆發成長，2027年和大芯科技預期可出貨600台；轉投資開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，為AI機器人設備打造核心關鍵零組件，建構完整台灣工業機器人產業供應鏈，今年更被大摩選入全球人形機器人上市公司百強名單。

近期公司也連續接獲新客戶訂單挹注，各車廠9大專案開發與訂單爭取，其中包含歐洲知名汽車大廠合作研發油電混合車齒輪箱成功量產，預估10月起倍增訂單。

美國新創電動車廠需求增溫及新專案今年量產發酵，和大亦為美系電動卡車的獨家傳動系統零件供應商，隨著其電動卡車明年起增量出貨，和大亦可望同步受惠；日系電動車三電系統量產出貨，台灣首創齒輪箱銷售日本成功案例，此皆是和大近年主要的成長動能。

配合新電動車客戶增量需求，大里廠區1088新廠已建置AI全智慧產線，導入全新自走搬運製程技術，除可加速提升大里廠區產能配置，提升製程競爭力，亦可做為集團新AI智慧示範場域。

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