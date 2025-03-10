華航人事案出爐 董事長高星潢、總經理陳漢銘

華航董事長高星潢 。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）今日董事會通過，董事長由目前代理董座兼總經理高星潢真除，華航總經理一職則由台灣虎航（6757）董事長陳漢銘接任，而陳漢銘是華航歷屆總經理最年輕的一位。

前中華航空公司董事長謝世謙年初猝逝，由總經理高星潢暫代董座一職，今日正式真除。

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高星潢董事長畢業於成功大學交通管理學系，1986年進入中華航空，在華航服務近40年。高董事長從基層一線單位做起擔任空服員，1988年成為華航第一期自訓機師，完訓後經歷副機師、正機師、檢定機師、教師機師等職，2003年加入管理團隊，歷任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長及資深副總經理，飛行機種包括A300-B4、A300-600R、A340、A330、747-400等；2021年3月接任總經理，推動整體營運優化，提升競爭力，資歷完備且充分展現對航空經營的專業，2024年帶領華航攀上 65 年來營運高峰。

現年46歲的陳漢銘，為英國伯明罕城市大學企業管理碩士及英國普利茅斯大學建築系榮譽學士，2016 年起擔任華航董事， 2020年出任華航關係企業台灣虎航董事長。

華航總經理陳漢銘（左）。（記者王憶紅攝）

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