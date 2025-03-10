面板雙虎2月營收不同調 前2月皆較去年成長逾2成

群創本週將召開今年首場法人說明會（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板雙虎今日同步公布2月營收數字，其中，友達（2409）自結2月合併營收246.1億元，為5個月高點，月增13.7%、年增24.1%；群創（3481）2月合併營收185億元，月減0.8%、年增達33.4%。

儘管友達、群創2月營收表現不同調，但合併前2月營收，友達為462.48億元，較去年同期成長20.84%；群創前2月營收為371.67億元，也比去年同期成長22.39％，受惠於電視面板需求持穩、面板價格調漲，雙虎今年營收都比去年好。

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展望今年，友達董事長彭双浪在日前法人說明會上指出，雖然還是有關稅、地緣政治等諸多變數，且第一季為傳統淡季，但因中國以舊換新與能源補貼政策持續，帶動大尺寸電視熱銷，一年長大一寸將消耗一座8.5代線，在IT面板部分則有Win 10結束、AIPC、疫後換機潮三大利多，友達對今年展望樂觀，期待今年走勢可逐季往上。

群創則預定在3月14日召開今年首次法人說明會，外界也期待群創公布去年第四季財報以及今年展望、轉型成效。

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