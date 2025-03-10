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友鋮擴廠拚產能倍增 自製率增有望推升毛利

2025/03/10 15:40

友鋮董事長張宏誠。（記者林菁樺攝）友鋮董事長張宏誠。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台南報導〕汽車專業扣件廠友鋮（7718）將於18日掛牌上櫃，友鋮目前每年出口2萬多件特殊品項螺絲，自製率約16-18%，董事長張宏誠指出，新吉廠預計下半年可接單，仁德廠則持續擴廠、投資設備等，未來兩到三年，希望產能倍增，自製率拉高到25-30%；而友鋮持續開發高附加價值的產品，供應更多半導體設備商，洽詢中的訂單最快在年底貢獻營收。

友鋮在台南新吉廠有4千多坪，新廠使用約1800坪，近期可拿到使用工廠登記，並陸續進駐新機器等，下半年可開始接單；而仁德廠面積約1800坪，但目前也只有使用一半，考量到汽車客戶需求，應會增設熱處理線，管控產能、品質、交期等。

張宏誠表示，在製造部分還有很大成長空間，新廠與擴廠後，月產能有機會從目前五百頓倍增至一千噸，自製率則能由目前16%提升到30%，新廠的訂單主要還是供應歐美市場。

友鋮在全球貿易戰時代，也不排除到海外設點，目前已多次前往泰國考察，但長期還是持續開發高附加價值產品，將加強拓展歐洲、日本接單；友鋮也在非車用扣件著墨，先前已切入半導體供應鏈、遊艇領域，張宏誠表示，近期確實也與新的半導體設備供應鏈洽談中，一、兩個月內會有消息，若順利，最快年底對營收會有貢獻。

談到美國對進口鋼鋁製品加徵25%關稅，張宏誠認為，美國短期內仍難增產能與人力，關稅只會有些微影響；但對於中國而言，因為美國早就在美中貿易戰時期就課稅，最新一輪的關稅疊加以後，即使有中國政府有出口退稅幫助，中國外銷仍會有高額稅率，因此中國的競爭力會減弱，這反而對台灣有利。

友鋮近日公開申購，最低得標價格為每股49.11元，最高得標價格為每股81.41元，得標加權平均價格為每股50.45元，承銷價訂為每股40元。10日友鋮為公開申購最後一日，12日公開抽籤，18日掛牌上櫃。

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