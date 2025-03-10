昇達科前進SATELLITE 2025衛星展 搶商機

昇達科董事長陳淑敏（右），總經理吳東義（左）。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國華盛頓特區舉辦的SATELLITE 2025展覽將在3月11日至13日登場，昇達科表示，自2018年起就持續參與此展會，今年更將以領先技術與全新解決方案，展示其在低軌衛星產業的創新突破，彰顯企業在全球衛星市場中的競爭優勢。

SATELLITE是全球最具指標性的衛星產業盛會，匯聚了來自世界各地的領導企業、技術專家及多元應用的新創公司，共同探討低軌衛星技術的最新發展趨勢。

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昇達科表示，在展會上除展現最新的低軌衛星關鍵技術與產品外，更將與來自北美、歐洲、亞洲等地的國際衛星龍頭企業於展會期間洽談新一代開發案的合作細節，搶占產業發展先機。

根據昇達科過往參展經驗，此次展會不僅是技術交流的平台，更是全球衛星產業戰略夥伴關係的重要催化劑。昇達科說，可望透過本次展會，深化與國際衛星巨擘的合作關係，拓展全球供應鏈布局，進一步提升昇達科在低軌衛星產業的影響力與市場份額，值得投資人持續關注。

低軌衛星通訊是5G/6G通訊的延伸，隨著各國積極開發太空產業，包括衛星製造、通訊終端設備、軌道管理等相關領域的需求正迅速增長，帶動全球市場快速擴張。衛星發射需求不斷增加，地面站與終端用戶設備的普及速度加快，衛星應用服務也日益多元，形成強勁的產業成長動能。預期未來五年內，全球將部署7萬顆新衛星，帶動低軌衛星產業的發展邁向新高峰。

根據市場預測，低軌衛星市場產值將從2024年的150億美元，成長至2030年的298 億美元，並在2035年進一步提升至4570億美元，顯示該產業的高度成長潛力。低軌衛星已成為全球通訊、國防、遙測、物聯網應用的關鍵技術，並在智慧城市、自動駕駛、精準農業等領域發揮重要作用。摩根士丹利則進一步預測，全球太空經濟規模將於2040年突破1兆美元，渴望成為下一波產業浪潮的引爆點，帶動衛星科技與通訊產業進入全新世代。

低軌衛星產業中領先企業如SpaceX、Amazon的Kuiper計劃、Eutelsat OneWeb和Telesat等，均在2025年加速了低軌衛星的部署計劃。這些企業的積極投入，帶動了整個產業鏈的快速發展。市場人士指出，昇達科作為這些國際低軌衛星運營業者的主要供應商，經過前二年的深度耕耘，去年低軌衛星產品營收增長316%，預期今年度仍有倍增的潛力。

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