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川普警告政府可能關門 本周是關鍵

2025/03/10 15:20

美國總統川普接受記者採訪時表示，如果國會未能在3月14日財政截止日期之前通過臨時撥款法案，政府可能會關閉。（法新社）美國總統川普接受記者採訪時表示，如果國會未能在3月14日財政截止日期之前通過臨時撥款法案，政府可能會關閉。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週日（美東時間9日）在接受記者採訪時表示，如果國會未能在3月14日財政截止日期之前通過臨時撥款法案，政府可能會關閉。

共和黨控制的眾議院於3月8日提出一項為期六個月的臨時支出法案，並定於3月11日進行投票。

川普已經認可共和黨提出的持續決議 （CR） ，並敦促共和黨支持，強調穩定國家財政狀況的必要性。川普已經說服一些強硬派共和黨人，鑑於共和黨在眾議院僅以218比214的微弱優勢佔據多數席位，這一進展至關重要。

不過，川普樂觀認為，持續決議 （CR） 將獲得批准，該決議將維持目前的政府資金水準直至9月30日。

擬議的撥款計劃旨在減少130億美元的非國防可自由支配支出，同時增加60億美元的國防開支。它還包括為邊境執法提供額外資金。

預計該提案將面臨眾議院民主黨人的強烈反對，他們反對大幅削減開支、並賦予白宮在聯邦支出方面的更大自主權。

如果獲得眾議院批准，該提案需要獲得參議院60票才能送達川普的辦公桌，因此需要一些民主黨的支持才能避免政府關門。

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