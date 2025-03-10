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成交總價摔破億元！陽明山豪墅打65折脫手

2025/03/10 15:10

陽明山豪墅「過院來」屋齡已17年。（翻攝自Google Map）陽明山豪墅「過院來」屋齡已17年。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕陽明山億級豪墅，最新成交總價摔破1億元。根據內政部實價網最新揭露資訊，去年聖誕夜，坐落北市士林區中庸二路上的豪墅社區「過院來」，其中1戶揭露總價為9100萬元，對比11年前以1.4億元取得，相當於打了65折脫手。

根據最新實價揭露，該豪墅社區屋齡約17年，去年聖誕夜成交的戶數，地坪約83.53坪、建坪約193.92坪，為地上5層、地下1層的獨棟豪墅，而最新成交戶別帶有3個車位，當初是2013年12月以1.4億元取得，去年聖誕夜則以9100萬元脫手。

進一步觀察該陽明山豪墅社區歷次實價揭露，該豪墅是2008年6月興建完成，而2012年8月實價登錄政策上路後，至今累積有9筆實價揭露，不過，自2018年到目前為止則僅有兩筆揭露，也是少數兩筆總價不到1億元的實價，一筆為去年二月的關係人交易，另一筆則是去年聖誕夜的交易，此筆並沒有標註關係人交易。

2018年至今僅揭露兩筆 總價均不到1億元

房市專家何世昌指出，陽明山算是台北市初代豪宅區，但如今已走下神壇，不僅成交量長年在低谷盤旋，新推案數量也屈指可數，單一個案量體通常不大。由於層峰客源喜好轉變，當地豪墅需求有限，大宗成交並不常見。其次，若是關係人交易，並不足以代表市場行情，往往會被視為特例。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，該豪墅算是陽明山屋齡輕的社區，再加上獨棟、人車分道設計，管理條件佳，且為知名建商、建築師作品，稀有性、功能性均為區域市場指標。雖然一般豪宅、豪墅會因為景觀、裝修、維護而有不同的價差，但同一戶越賣越便宜的狀況較為罕見，推測與「平均地權條例」限制私法人購置住宅，再加上第7波信用管制將豪宅貸款壓低至3成以下，迫使豪宅屋主在賣壓加重之下，必須拉大讓價空間才有機會順利處分，緩解財務壓力或調整資產結構。

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