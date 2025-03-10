陽明2月營收月減年增 密切觀察未來需求

陽明2月營收月減年增。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）因農曆春節後市場需求放緩，2月單月營收為146.94億元，月減幅為16.47%，年增幅為3.07%。累計1-2月營收322.87億元，年增幅為14.28%。

陽明指出， 2月份主要國家製造業PMI指數呈現復甦不均現象，中國、美國及東協製造業持續復甦，日本、歐元區製造業仍處於收縮區間，但緊縮程度放緩。近期美、加、墨、中的關稅戰升級，及4月初美國將實施對等關稅措施恐將對跨境貿易、供應鏈帶來不利影響，對市場未來需求影響需密切觀察。此外，以哈和談進度膠著，是否復航紅海，仍需視和談進度在確保航行安全情況下，審慎評估。

請繼續往下閱讀...

陽明表示，航運市場目前正處於海運聯盟重組船舶調度過渡時期，加上北歐港口受到極端天氣惡化、鹿特丹港（Rotterdam）及勒阿弗爾港（Le Havre） 罷工影響，導致港口嚴重擁堵及等待時間拉長，故在維持穩定航班服務情況下，將依各港口延誤狀況逐航次以跳港、更換港序或調派船泊等應變措施因應。

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.3%，需求成長為4.5%；2025年供給成長為5.7%，需求成長為2.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法