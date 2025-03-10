聯準會大降息！美銀警告：一旦美經濟衰退 利率至少降至1％

美銀預測一旦美經濟衰退，聯準會利率至少降至1%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟成長與通膨數據相互矛盾，停滯性通膨風險為聯準會政策前景增添不確定性，美銀認為，最有可能觸發聯準會降息的因素是失業率的快速上升，如果失業率在4月升至4.3%，聯準會可能會在5月降息，若真的發生經濟衰退，Fed可能會將利率降至1%，甚至更低。

外媒報導，根據美銀最新報告，美國經濟正處於1個微妙的平衡點：一方面面臨消費支出疲軟、企業信心下降和關稅政策衝擊；另一方面卻有通膨壓力上升的擔憂。

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這種停滯性通膨風險正在重塑市場對聯準會政策路徑的預期，美銀經濟學家Aditya Bhave表示，這種停滯性通膨壓力意味著聯準會政策前景呈現兩極化：若不降息則維持偏高利率，若決定降息則可能大幅降低至中性水準以下。

過去兩週，市場被一連串令人不安的消息搞得「風聲鶴唳」，除了經濟數據走弱，亞特蘭大聯邦儲備銀行GDPNow模型對美國第1季GDP增速的預測「斷崖式」下跌，預測值為-2.4%，也引發了市場恐慌。

雖美銀認為市場反應有些過度，但認為，美國經濟成長的下跌風險顯然增加，但同時，通膨的上行風險也在上升。這使得聯準會陷入了兩難境地，因為它需要在「充分就業」和「物價穩定」兩大目標之間做出權衡。

美銀的基本預測是，聯準會將維持利率不變，最有可能觸發聯準會降息的因素是失業率的快速上升。

如果失業率在4月升至4.3%，聯準會可能會在5月降息。如果失業率進一步上升至4.5%以上，即便上升過程較為緩慢，也可能觸發降息。

除此因素之外，美銀認為新增非農就業人數的3個月移動平均值迅速降至10萬以下，或美國出現經濟衰退的風險，聯準會都將會降息。

美銀表示，如果勞動市場在通膨壓力下崩潰，聯準會可能不會僅降息至中性水準，若出現經濟衰退恐慌但未真正發生衰退，聯準會可能會將利率降至2-2.5%，若真的發生經濟衰退，Fed可能會將利率降至1%，甚至更低。

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