美媒：台積電營收增速推動晶片需求 增美千億投資無損信評

台積電前兩個月營收成長39%，成長速度較2024年加快，顯示推動人工智慧發展晶片需求強勁。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，台積電前兩個月營收成長39%，成長速度較2024年加快，顯示推動人工智慧發展的晶片需求強勁。

台積電10日公布2025年2月合併營收為新台幣2600億，月減11.3、年增43.1％，為歷年同期最佳表現。累計2025年1至2月營收約為新台幣5532億，較去年同期增加39.2％。

請繼續往下閱讀...

作為全球大部分AI晶片製造商，台積電的營收是該行業的晴雨表。華爾街和矽谷目前正在爭論人工智慧熱潮是否可持續下去，這種熱潮讓輝達成為全球最有價值的公司。

對於台積電加碼千億美元投資美國，外界普遍認為，此舉意在避免徵收關稅，但引發人們對先進技術可能從台灣轉移的擔憂。

彭博產業研究信用分析師Cecilia Chan在報告中指出，由於台積電的淨現金部位創歷史新高，達到440億美元，因此宣布額外投資1000億美元不會影響其信用評級。

彭博產業研究員指出，根據出口數據顯示，台灣1月積體電路出口強勁成長，意味著人工智慧晶片銷售正推動台積電的營收成長。

上週，博通 （Broadcom Inc.）成為最新一家保證人工智慧運算支出保持健康的大型科技公司。先前，鴻海精密工業公司公佈，2025年前兩個月營收成長25%，成長速度也高於去年同期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法