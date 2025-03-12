LTN經濟通》大到不能倒的銀行 荒腔走板

2024年花旗銀行出包，員工誤匯81兆美元給客戶，90分鐘後才發現。（資料照，彭博）

81兆美元匯款烏龍 差點匯出

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕花旗銀行再度發生大烏龍，據《金融時報》報導，去年4月一名客戶僅要轉帳280美元（約新台幣9172元），卻因為行員輸入錯誤，金額意外變成81兆美元（約新台幣2653兆元），所幸最終收回該支出，化解這起巨大失誤。

報導指出，在這起內部轉帳事件中，負責該交易與查核交易的職員皆未發現錯誤，而在翌日營業，交易被核准90分鐘後，才被第三名經手員工察覺有異，並在數小時後收回支出。

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知情者說，花旗向聯準會（Fed）與美國通貨監理局通報這起「險些失誤」（near miss）的事件，並表示沒有資金離開花旗。儘管最終沒有造成實際損失，但該事件仍讓監管機構警覺，外界更擔憂花旗銀行的內控管理問題。

花旗發言人表示，實際上不可能執行這種規模的付款，其「偵測控制系統」迅速發現了兩個分類賬戶之間的輸入錯誤，並將其更改，稱該事件對銀行或客戶沒有造成負面影響。「雖然這一事件對銀行或我們的客戶沒有造成影響，但提醒我們要減少人爲錯誤，並透過技術轉型提升銀行的整體運營和風險管理能力。」

然而，根據《金融時報》取得的一份內部報告顯示，去年花旗銀行共發生至少10起「險些失誤」（near miss），損失金額達到或超過10億美元，該數字較前一年的13起略有下降。

花旗銀行在2008年面臨存亡挑戰。（資料照，彭博）

次貸危機前 花旗是全球第一大銀行

花旗銀行作為全球最大的金融機構之一，在過去幾十年中歷經多次金融風暴與經營轉型。自2008年金融危機以來，花旗銀行的發展歷程充滿了挑戰與機遇，既有政府救助、業務重整，也有近期的重大交易失誤與裁員計劃。

在2007年次貸危機（Subprime Mortgage）爆發前，花旗市值達3000億美元，是排名全球第一的銀行，也是獲利水準全球第一的銀行，一年盈利270多億美元。

2008年，美國爆發次貸危機，全球金融市場震盪，許多銀行與金融機構面臨嚴重資金問題。花旗銀行因擁有大量次級房貸相關資產，在危機中遭受巨額損失，陷入破產邊緣。該行在2008年第三季度虧損超過280億美元，股價暴跌超過70%，市場信心崩潰。

為避免金融體系崩潰，美國政府啟動「不良資產救助計劃」（TARP），對包括花旗銀行在內的多家金融機構提供資金援助。先是在2008年10月從紓困計畫獲得250億美元的資金，11月美國財政部再宣布，撥款200億美元金援花旗銀行，換取它的優先股，股息8%。此外，財政部與美國聯邦存款保險公司也同意，對花旗集團3060億美元風險貸款與證券的「不正常大量損失可能」提供擔保。

在政府援助下，花旗銀行逐步恢復元氣，並於2010年開始償還紓困資金。至2011年，美國政府已完全出售其持有的花旗銀行股份，並從中獲得120億美元的利潤。隨著經濟回暖，花旗銀行的股價在2013年前後回升至穩定水平，逐步恢復投資者信心。

2020年露華濃（Revlon）事件。花旗集團爆出堪稱銀行史上最大匯款烏龍。（資料照，歐新社）

2020年露華濃匯款烏龍 史上最大

近年來，花旗銀行的內部管理與風險控制屢次出現問題，導致多起交易錯誤，有不少受關注的事件。

2020年露華濃（Revlon）事件。花旗集團爆出堪稱銀行史上最大匯款烏龍，其原代理化妝品公司露華濃的貸款業務，計畫替露華濃向債權人償還近780萬美元的利息，但卻意外匯錯高達9億美元的金額。儘管這些債權人事後向花旗歸還款項，花旗仍有近5億美元要不回來，花旗因此發起訴訟，控告涉及收款的10家投資諮詢公司。法院最終裁定花旗銀行無法收回該筆資金，造成巨額損失。

另外，《彭博》報導，2024年4月，花旗私人銀行與財富管理部門一名員工，在進行內部轉帳時發生「複製貼上」操作錯誤，錯將「帳戶號碼」貼入「金額」欄位，險些將60億美元存入某位客戶帳戶，幸好此異常交易在下一個工作日即被發現，避免了一場重大金融災難。這起意外發生後，花旗銀行已向監管機構通報，並設立新工具來審查異常交易，以防止類似事件再次發生。

事實上，花旗的內部控管漏洞早已受到監管機構關切，2020年，該行因數據管理與風險控制問題，遭美國貨幣監理署（OCC）與聯準會（Fed）聯手開罰4億美元，2024年7月，花旗再次因未能改善內控機制，遭監管機構處以1.36億美元罰款。

另外在2024年，花旗銀行被紐約總檢察長Letitia James起訴，聲稱銀行未能充分保護客戶免於網路詐騙，並拒絕向受害者賠償。總檢察長在訴訟中表示，花旗沒有採取足夠的安全措施來防止騙徒透過線上和手機銀行偷取金錢。銀行應該是存放資金最安全的地方，但花旗的疏忽導致騙徒成功竊取了數百萬美元。法官則駁回了花旗銀行要求法院撤銷州總檢察長辦公室對其索賠要求的訴訟。

范潔恩（Jane Fraser）在2021年接下集團執行長，讓花旗華麗轉身。（資料照，路透）

退出台灣等13國市場 孤注一擲

花旗長久以來被投資人認為是無法管理、也不值得投資的企業。范潔恩（Jane Fraser）在2021年接下集團執行長，在這樣的背景下成為首位執掌華爾街大型銀行的女性，不過這也讓花旗華麗轉身。

范潔恩上任後宣布重組計劃，之後又提出裁員計劃，預計在2026年底前裁員兩萬人。她的第一個行動就是規劃出售13家消費金融銀行，這些削減為重組鋪路，特別是在亞洲和歐洲、中東及非洲地區。2021年4月，花旗集團宣布將退出包括台灣、印度、中國、澳洲、印尼、韓國、馬來西亞在內13個市場的銀行業務、資產管理以及信用卡服務等業務，專注於美國、新加坡、香港和阿聯酋等市場。

在台灣，花旗銀行的消費者金融業務於2022年1月28日出售給星展（台灣）商業銀行，交易金額為新台幣198億元，此舉使星展銀行成為台灣最大的外資銀行。這些業務調整反映了花旗銀行在全球零售銀行市場策略的重大轉變，旨在專注於高回報的市場和業務領域。

花旗銀行在提升其數位化服務方面投入大量資金和資源，並不斷尋求創新與效率提升。數位化轉型對花旗銀行的發展起到了積極的促進作用，花旗銀行的數位平台使其能夠更好地服務全球各地的客戶，特別是在處理大規模交易、提供個性化服務及高效的風險管理方面。

新冠疫情在全球範圍內造成了前所未有的衝擊，花旗銀行在這一背景下積極應對，並迅速調整業務策略以應對市場的不確定性。花旗銀行透過強化數位化服務、支持企業和個人客戶的資金需求，成功度過了這一挑戰。

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