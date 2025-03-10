台積電2月營收2600億元 月減11.3％但創歷年同期新高

台積電2月營收2600億元創歷年同期最強（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）今（10）日公布2025年2月營收約為新台幣2600億900萬元，月減11.3%、年增43.1%，創近5個月以來新低，但創歷年同期新高，累計2025 年1至2月營收約為新台幣5532億9700萬元，較去年同期增加39.2%。

因1月21日地震與之後多次餘震，有一定數量的生產中晶圓受到影響，台積電預估第一季營收約達近250億美元的低標，毛利率介於57%到59%之間，營業利益率介於46.5%到48.5%之間，毛利率與營業利益率目標維持不變，認列扣除保險理賠後的相關地震損失約新台幣53億元，公司強調，正傾力補足生產損失，針對全年的財務展望維持不變。

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台積電年前法說會預估，第一季雖手機淡季，但受惠AI晶片需求強勁抵銷部分影響，營收約250億至258億美元之間，以中間值計，將季減約5.5%，以匯率為1美元兌32.8元新台幣為假設基準，台積電第一季新台幣營收約為8200億至8462億元之間，毛利率將介於57%至59%，營業利益率則在46.5%至48.5%之間。

台積電並預期2025年半導體產值可望成長10%，在AI需求強勁帶動下，台積電將顯著成長，表現仍將優於半導體業水準，估計全年美元營收將年成長逾兩成，成長幅度估約為24%至26。

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