特斯拉在全球遭抗議 馬斯克抨擊索羅斯是幕後黑手

馬斯克帶領政府效率部（DOGE）大幅裁減聯邦政府僱員，美國各地近來出現針對特斯拉的抗議行動，馬斯克將一切歸咎於億萬富翁索羅斯（George Soros）在內的民主黨人士在背後策畫。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國億萬科技富豪、特斯拉執行長馬斯克，因在總統大選期間向川普大筆捐輸，川普就任後獲任命領導「政府效率部」（DOGE），執行美國聯邦政府的精簡工作，導致數萬名員工遭裁撤，並使特斯拉間接受到波及，不僅產品遭到抵制，許多特斯拉經銷商也被暴力攻擊，這波反特斯拉的浪潮甚至蔓延至歐洲，而馬斯克將這一切歸咎於「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）在內的民主黨人士在背後策畫。

3月8日，多名抗議人士在紐約的特斯拉經銷商外被捕。3月6日，約350名抗議人士在俄勒岡州的一家特斯拉經銷商外集會，其間有人實施了暴力行為，導致該經銷店遭到槍擊，多輛汽車受損。這波反特斯拉的浪潮也蔓延到了歐洲，西班牙、英國等地都湧現出針對特斯拉的示威活動。

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儘管馬斯克批評人士認為，這波反特斯拉的浪潮是民間自發性行為，但在馬斯克看來卻別有深意。馬斯克3月8日在X上發文痛批，包括億萬富翁索羅斯在內的民主黨人士，是策劃和支持特斯拉抗議活動的幕後黑手。

馬斯克稱，調查發現索羅斯和領英（LinkedIn）創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）、金西金融公司 （Golden West Financial Corporation） 和世界儲蓄銀行 （World Savings Bank） 的共同執行長桑德勒（Herbert Sanler） 等人，透過ActBlue這個民主黨捐款機構，資助了5個特斯拉抗議團體。而ActBlue目前正在接受調查，理由是其允許外國非法捐款，違反了美國的競選財務規定。

特斯拉抗議者似乎依賴一個名叫Tesla Takedown的網站組織活動，而該網站公開資料中，其將Troublemakers和Disruption Project等兩個組織列為贊助商，兩者也在馬斯克公開譴責的5個組織的名單之中。

根據特斯拉抗議活動的組織者溫特（Alex Winter）稱，針對特斯拉的所有抗議活動

，最終目標只有一個，就是讓股東對馬斯克投不信任票，將其趕出特斯拉。但也有人指出，馬斯克所謂的民主黨資助特斯拉抗議活動的指控不過是空穴來風，ActBlue其實並沒有資助任何團體。

然而，右翼媒體指出，前民主黨國會工作人員創立的Indivisible（也在馬斯克的譴責名單上）曾敦促自由主義者向馬斯克抗議，甚至還為抗議人士提供了相關工具包，其中包含如何與馬斯克抗爭的建議。

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