晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

特斯拉在全球遭抗議 馬斯克抨擊索羅斯是幕後黑手

2025/03/10 12:09

馬斯克帶領政府效率部（DOGE）大幅裁減聯邦政府僱員，美國各地近來出現針對特斯拉的抗議行動，馬斯克將一切歸咎於億萬富翁索羅斯（George Soros）在內的民主黨人士在背後策畫。（歐新社）馬斯克帶領政府效率部（DOGE）大幅裁減聯邦政府僱員，美國各地近來出現針對特斯拉的抗議行動，馬斯克將一切歸咎於億萬富翁索羅斯（George Soros）在內的民主黨人士在背後策畫。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國億萬科技富豪、特斯拉執行長馬斯克，因在總統大選期間向川普大筆捐輸，川普就任後獲任命領導「政府效率部」（DOGE），執行美國聯邦政府的精簡工作，導致數萬名員工遭裁撤，並使特斯拉間接受到波及，不僅產品遭到抵制，許多特斯拉經銷商也被暴力攻擊，這波反特斯拉的浪潮甚至蔓延至歐洲，而馬斯克將這一切歸咎於「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）在內的民主黨人士在背後策畫。

　3月8日，多名抗議人士在紐約的特斯拉經銷商外被捕。3月6日，約350名抗議人士在俄勒岡州的一家特斯拉經銷商外集會，其間有人實施了暴力行為，導致該經銷店遭到槍擊，多輛汽車受損。這波反特斯拉的浪潮也蔓延到了歐洲，西班牙、英國等地都湧現出針對特斯拉的示威活動。

　儘管馬斯克批評人士認為，這波反特斯拉的浪潮是民間自發性行為，但在馬斯克看來卻別有深意。馬斯克3月8日在X上發文痛批，包括億萬富翁索羅斯在內的民主黨人士，是策劃和支持特斯拉抗議活動的幕後黑手。

　馬斯克稱，調查發現索羅斯和領英（LinkedIn）創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）、金西金融公司 （Golden West Financial Corporation） 和世界儲蓄銀行 （World Savings Bank） 的共同執行長桑德勒（Herbert Sanler） 等人，透過ActBlue這個民主黨捐款機構，資助了5個特斯拉抗議團體。而ActBlue目前正在接受調查，理由是其允許外國非法捐款，違反了美國的競選財務規定。

　特斯拉抗議者似乎依賴一個名叫Tesla Takedown的網站組織活動，而該網站公開資料中，其將Troublemakers和Disruption Project等兩個組織列為贊助商，兩者也在馬斯克公開譴責的5個組織的名單之中。

　根據特斯拉抗議活動的組織者溫特（Alex Winter）稱，針對特斯拉的所有抗議活動

，最終目標只有一個，就是讓股東對馬斯克投不信任票，將其趕出特斯拉。但也有人指出，馬斯克所謂的民主黨資助特斯拉抗議活動的指控不過是空穴來風，ActBlue其實並沒有資助任何團體。

　然而，右翼媒體指出，前民主黨國會工作人員創立的Indivisible（也在馬斯克的譴責名單上）曾敦促自由主義者向馬斯克抗議，甚至還為抗議人士提供了相關工具包，其中包含如何與馬斯克抗爭的建議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財