宏達電2024年每股虧損4.11 元，連續6年虧損。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電2024 年營收30.8億元，營業毛利率為 40.7%，營業利益率為 -150.6%，稅後虧損34.2 億元，每股虧損4.11 元，連續第6年虧損。宏達電董事會決議，2024 年度不分派股利，並決議以法定盈餘公積彌補虧損，金額 16.75億元。

宏達電董事會同時決議增資重要子公司 H.T.C. （B.V.I.） Corp.，上限 2.2 億美元，以充實營運資金及投資資金需求，提升投資收益。

請繼續往下閱讀...

宏達電1月底宣布部分HTC XR的研發團隊成員將加入Google ，Google將支付2.5億美元、約台幣81.9億元，取得HTC XR智慧財產權的非專屬授權，以推動XR生態系統的發展，此協議將在第一季完成，入帳時間將視財務進度。

市場人士預估，以目前宏達電股本83.26億元計算，將挹注宏達電每股獲利9.83元，宏達電今年可望轉虧為盈。

宏達電今日開小高後震盪，截至11:32，股價來到44.85元，上漲0.6元，漲幅1.36%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法