焦點股》建準：AI伺服器拉貨強 股價向上

建準今股價勁揚。圖左為財務長李為仁，右為執行副總吳晉賜。 （資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱風扇大廠建準（2421）於上週四（6）法說會中釋出營運正面訊息，尤其看好AI伺服器拉貨動能正向，擔綱營運主要成長動能，今日股價續強，跳空開高後衝高，最高漲逾7%，近10時40分，建準股價上漲6.5元或6.5%、暫報106.5元，成交量近1.3萬張。

建準表示，今年AI伺服器動能續強，通用伺服器、車用、工業產品線也有望維持成長。第一季AI伺服器拉貨以ASIC伺服器為主，輝達GB200、GB300伺服器也已在出貨，不過尚未正式放大量，看好AI伺服器需用對轉扇，單價較好，對毛利有正面效益。

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建準也公告2月營收12.9億元，與1月約持平、年增78%，前2月累計營收26億元、年增33%，創同期新高。

上週五（7）外資買超建準1535張，推升股價走高，5個營業日外資則合計買超1984張，三大法人5日合計買超2051張；不過7日建準的當沖成交量也升高，共逾6000張、佔比47%。

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