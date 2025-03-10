小資族福音！聯邦投信推台灣精采50ETF門檻最低

聯邦投信推台灣精采50ETF門檻最低。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕今年首季第三檔市值型ETF準備募集！聯邦投信預計於3月17-21日募集「聯邦台灣精采50ETF」，標榜以銅板價10元的最低發行價推出，經理費用率低至0.15％，特別適合小資族。

聯邦投信今（10）日於證交所舉辦「聯邦台灣精采50ETF投資講座」，聯邦投信董事長涂洪茂、總經理莊雅晴特別邀請政大商學院副院長周冠男分享投資心得。

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政大商學院副院長周冠男指出，在台灣過度自信導致投資人交量過多，但投資績效卻下降，散戶每個人每年的因為過度交易，每年損失約1870億元，減損3.8%的年報酬率，相當於台灣GDP的2.2％。

他表示，指數市值型ETF的理論基礎優勢是基於傳統的投資分散及效率市場理論，避免承擔可分散風險。在實務交易優勢則是簡單不花時間、成本低；他建議，個人投資就是把自己不理性的手綁起來，長期被動投資剛好就是最好的投資策略例如0050、006208及009804，正確的投資方法就是「躺在指數的道路上耍廢」。

莊雅晴指出，「009804聯邦台灣精采50ETF」是今年首季第三檔台灣50 ETF，也是台灣50ETF新選擇。該ETF同樣追蹤台灣前50大市值公司的表現，但與市場上已發行的兩檔台灣50 ETF有所區別，特別針對單一個股權重過高的情況進行調整，設計單一持股30%的上限；此外，該ETF還有收益平準金的設計，讓投資人領有穩定配息。

她也說，這檔 ETF以銅板價10元的發行價推出，經理費用率低至0.15％，特別適合小資族，同時，也適合持有台積電股票以及大量持有台灣50 ETF產品的投資人納入ETF資產配置，避免過度集中單一個股的投資風險。

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