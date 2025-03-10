焦點股》寶綠特-KY：蜜月行情 掛牌首日飆逾3成

全球市占逾三成，寶綠特-KY擴產線提升營運動能。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股寶綠特-KY（6887）今（10）日以承銷價65元正式上市掛牌交易，開盤即大漲最高來到89.9元，截至10:18分為止，寶綠上漲22.5元、暫報87.5元，漲幅超過34%，成交量突破千張。

寶綠特-KY指出，受惠全球環保意識的抬頭與企業對環境、社會及公司治理（ESG）目標的重視，PET瓶回收再生產業迎來爆發式成長契機，包括運動服飾巨頭Nike、Adidas，以及食品飲料領域的可口可樂、雀巢等品牌，紛紛承諾在未來數年間提升產品中再生塑膠原料的使用比例，這一系列行動不僅加速了產業變革，也提升了寶綠特設備工程與再生聚酯纖維及食品級rPET的市場需求。

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寶綠特-KY表示，目前可提供每小時處理量1.5噸至12噸的短纖級、長絲級及食品級rPET清洗設備，不僅能提供高效率、高品質的回收解決方案，更率先推出從回收清洗到食品級酯粒的一體化技術。依據研究機構Wood Mackenzie報告指出，2023年全球PET瓶回收總量達1,404萬噸，寶綠特-KY累積交付的生產線年處理量能達514萬噸，約可處理全球超過30%的PET瓶回收量。

近年來受惠於全球循環經濟、綠色環保意識抬頭，帶動寶綠特-KY營收逐年成長，2022年與2023年營收分別約36億與45億元，去年營收衝破54億元，今年1-2月營收8.9億元、年成長70%。

至於獲利方面，2022年與2023年每股稅後盈餘（EPS）分別為3.54元與7.02元，2024年的獲利在合併營收衝高的情況下，預期可有不俗的表現；寶綠特-KY也預期，隨著全球再生塑膠政策趨嚴及品牌需求帶動，長期展望設備工程服務相關成長有望翻倍。

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