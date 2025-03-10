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焦點股》光洋科：分拆半導體材料業務 多空激戰

2025/03/10 10:39

光洋科上週宣布成立半導體薄膜暨電子材料子公司創鉅。圖左為董事長黄啓峰。（業者提供）光洋科上週宣布成立半導體薄膜暨電子材料子公司創鉅。圖左為董事長黄啓峰。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕靶材大廠光洋科（1785）上週宣布，董事會通過分拆薄膜與電子材料事業群的半導體業務，成立新的子公司創鉅先進材料。光洋科今日股價跳空開高，一度漲逾4%，不過隨即賣壓出籠、由紅翻黑，在平盤附近上下震盪，近10時10分，光洋科股價下跌0.1元或0.16%、暫報62.4元，成交量1.4萬張。

光洋科上週五（7）宣布，成立導體薄膜與材料子公司創鉅，目的是聚焦半導體市場發展，提升經營效率、增加企業價值，吸引更多優秀人才與策略資源，光洋科將持有全部股權。該公司也表示，目前已經服務多家半導體客戶，未來將持續拓展新市場，強化本土材料供應能力。

光洋科上週也公告，去（2024）年稅後淨利19.03億元、年增達75%，每股稅後盈餘（EPS）3.21元。而今年2月營收為24.2億元，月減13%、年增達77%，前2月累計營收為52億元，年增25%。

只不過，上週5個營業日外資賣超光洋科近1.1萬張，三大法人合計賣超9609張，且上週當沖熱度升高，7日當沖成交量達1.2萬張、佔比56%，宜留意後續股價波動。

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