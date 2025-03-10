中國經濟陷入困境 瑞士媒體指禍首是習近平

瑞士媒體指出，中國經濟當前的困境當然可以部分歸咎於日趨緊張的地緣政治局勢，但主要還是因為習近平自身的錯誤政策。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國上週舉行政治協商會議、全國人大會議（兩會），瑞士《新蘇黎世報》（NZZ）以「北京現在正為其錯誤付出代價」為題發表評論指出，中國總理李強在全國人大會議上發表政府工作報告，聽上去就像是危機應對方案，中國經濟當前的困境當然可以部分歸咎於日趨緊張的地緣政治局勢，但主要還是因為北京當局自身的失誤。

評論指出，中國經濟當前的困境，主要得歸咎於中國領導人習近平，他的政治決策加劇了當前的危機，最終付出代價的則是普通中國民眾。例如在2021年，習近平動手打擊私營教培部門，希望藉此減輕家庭的經濟壓力，並減少學生的學業負擔。但原本良好的意圖卻導致數以百萬計的就業崗位消失。到2022年10月，私營教培機構的數量從12.4萬家驟降到4932家，網路教培機構的數量從263家減少到34家。

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習近平還重拳打擊蓬勃發展的科技產業，政府公布了大量新的監管法規，給該行業造成了巨大壓力。許多科技公司的負責人不再是經理人，而是黨員幹部。這樣做的後果就是，2022年第1季中國科技行業的投資比前1季暴跌42.6%，2021年7月到2022年3月間蒸發了21.86萬個就業崗位。

評論說，科技企業確實需要治理，不論是美團外賣還是阿里巴巴的電商平台，都濫用了其市場主導地位，但習近平顯然做過頭了，他沒有採取審慎的干預措施來消除各界的不滿，而是過分使用了休克療法和威懾手段。

中國的房地產業幾年前無疑是過熱的，但習近平對該行業的整頓同樣做過頭。他針對房地產開發商的資本配置制訂了三條紅線，導致房市在幾個月內就陷於癱瘓。由於中國大約70%的私有財產都和住房綁定，如今中國民眾缺乏消費意願也就不足為奇了。

評論說，習近平如今再次逆轉了一些政策，他放寬了對教培行業的嚴格管制，網路教培服務商被允許重新營運。今年2月17日他還邀請各大科技企業負責人參加座談，向他們保證政府會提供支持。

但習近平堅持太久的防疫清零政策後果無法被逆轉。根據高盛的估算，僅在2021年，中國各級政府就為大規模核酸檢測燒掉了3700億美元（新台幣12.2兆元）的資金，為此付出代價的是中國的地方政府。

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