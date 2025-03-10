焦點股》信錦：加速越、泰擴產 急單湧現

信錦董事長陳秋郎因應全球關稅大戰，加速越南與泰國擴產，滿足客戶需求。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕樞紐及機構件大廠信錦（1582）去年獲利與毛利率同創歷史新高，面對美國總統川普祭出關稅大戰，信錦董事長陳秋郎表示，客戶從2月起就希望把產能加速移到越南、泰國，首季有不少急單，信錦已經超前部署、準備好了，全力加速在越南與泰國擴產，藉此迎戰國際的不確定性，今年力求穩定成長。

信錦股價早盤開高，一度上漲近4%，可惜大盤再走弱，信錦股價漲幅收斂，股價力守紅盤，截至10:07分左右，股價小漲0.49%，暫報103.5元，成交量約808張，已超越上個交易日全天的456張。

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信錦今年營運展望正向樂觀，不僅既有客戶有新品項加入，也新增國際大客戶，成功攻下韓國兩大品牌高階顯示器供應鏈，突破韓系供應鏈的封閉生態；至於子公司信鋐主攻摺疊產品，包括電子書、太陽能板相關摺疊應用產品可望陸續見到成果。

為了因應關稅大戰，信錦加速越南與泰國擴產腳步，越南廠到7月之後每月產能可達100萬台，泰國廠未來目標也是每月100萬台產能，越南與泰國兩地產能將超越中國，陳秋郎強調，下游客戶在哪裡，信錦就在哪裡，世界瞬息萬變，信錦的強項就是「彈性」，他預估，企業在川普今明兩年任期會很辛苦，必須不斷調整策略。

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