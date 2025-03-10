晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》信錦：加速越、泰擴產 急單湧現

2025/03/10 10:21

信錦董事長陳秋郎因應全球關稅大戰，加速越南與泰國擴產，滿足客戶需求。（記者卓怡君攝）信錦董事長陳秋郎因應全球關稅大戰，加速越南與泰國擴產，滿足客戶需求。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕樞紐及機構件大廠信錦（1582）去年獲利與毛利率同創歷史新高，面對美國總統川普祭出關稅大戰，信錦董事長陳秋郎表示，客戶從2月起就希望把產能加速移到越南、泰國，首季有不少急單，信錦已經超前部署、準備好了，全力加速在越南與泰國擴產，藉此迎戰國際的不確定性，今年力求穩定成長。

信錦股價早盤開高，一度上漲近4%，可惜大盤再走弱，信錦股價漲幅收斂，股價力守紅盤，截至10:07分左右，股價小漲0.49%，暫報103.5元，成交量約808張，已超越上個交易日全天的456張。

信錦今年營運展望正向樂觀，不僅既有客戶有新品項加入，也新增國際大客戶，成功攻下韓國兩大品牌高階顯示器供應鏈，突破韓系供應鏈的封閉生態；至於子公司信鋐主攻摺疊產品，包括電子書、太陽能板相關摺疊應用產品可望陸續見到成果。

為了因應關稅大戰，信錦加速越南與泰國擴產腳步，越南廠到7月之後每月產能可達100萬台，泰國廠未來目標也是每月100萬台產能，越南與泰國兩地產能將超越中國，陳秋郎強調，下游客戶在哪裡，信錦就在哪裡，世界瞬息萬變，信錦的強項就是「彈性」，他預估，企業在川普今明兩年任期會很辛苦，必須不斷調整策略。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財