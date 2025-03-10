焦點股》華邦電：漲價利多 爆量飆高

受惠漲價利多，華邦電股價爆大量走揚（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕儲存型快閃記憶體大廠（NAND Flash）晟碟（SanDisk）將於4月1日起開始調漲價格，並預告接下來幾季還會進一步調高價格。這利多消息振奮記憶體族群，華邦電（2344）今股價開高走高，最高達19.55元，漲幅逾7%，截至9:52分，股價暫報19.25元、漲幅5.4%，成交量達12.6萬張，高居台股成交量之首。

SanDisk上週對客戶發出通知指出，因應市況將很快供不應求，加上增加關稅的營運成本，將於4月1日起開始調漲價格，並預告接下來幾季還會進一步調高價格。

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研調機構TrendForce近日發出最新報告指出，NAND Flash市場供需結構將有望在下半年顯著改善，預期下半年也將迎來價格回升。因各NAND Flash原廠陸續減產，縮減全年投產規模，將有助快速減輕供需失衡的壓力，帶動價格反彈契機。

華邦電布局邊緣AI，日前公布2月合併營收達63.54億元，月增4.73％、年增2.35％，呈現雙增，前2月累計營收為124.2億元，年減1.51％。華邦電預期隨著記憶體需求好轉，下半年網通市場有望改善，業績看好。

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