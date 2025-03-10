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羅伯特清崎：史上最大股市崩盤將至 嬰兒潮世代恐被摧毀

2025/03/10 10:00

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）警告，史上最大股市崩盤即將到來，並認為這波經濟危機恐將毀掉全世界數百萬嬰兒潮世代的未來。（法新社）羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）警告，史上最大股市崩盤即將到來，並認為這波經濟危機恐將毀掉全世界數百萬嬰兒潮世代的未來。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）警告，史上最大股市崩盤即將到來，並認為這波經濟危機恐將毀掉全世界數百萬嬰兒潮世代的未來。

羅伯特清崎週日（9日）在社交平台X發文指出，在2014年出版的《富爸爸教你預見經濟大未來（Rich Dad’s Prophecy）》中，他曾預測最大的股市崩盤即將到來。不幸的是，這個「預言」已經到來，並且可能毀掉全世界數百萬嬰兒潮世代（1946年至1964年之間出生的一代人）的未來。

羅伯特清崎指出，美國嬰兒潮世代是第一代擁有401（k）和IRA，又稱確定提撥制退休金計畫（Defined Contribution Pension plans，以下簡稱DC）的一代，而二戰世代（1933年前出生的人）則是擁有確定給付制退休金計畫（Defined Benefit pension plans，以下簡稱DB），而2者在遭遇市場崩盤時的區別，在市場崩盤時，DB退休金計畫必須按照承諾向投資者支付；而DC退休金計畫僅需支付投資者繳納的金額，前提是市場崩盤後還有剩的話。

羅伯特清崎在文中還不忘批評美國教育體系，認為美國缺乏可靠的財務教育，華爾街則依賴「愚蠢」的投資者獲利，而公眾則天真地相信，他們的學術教育將保證他們在現實世界中安全。然而，在現實世界中，腐敗和犯罪的「銀行家」透過龐大的金錢、龐大的競選資金來欺騙對財務一無所知的公眾，並影響天真的政治領袖。

那該如何能擊敗這個腐敗和犯罪的貨幣龐氏騙局？羅伯特清崎認為，從投資和持有真正的黃金、白銀和比特幣開始。但羅伯特清崎也補充表示，他上述建議並非投資黃金、白銀和比特幣的ETF，因為在他看來，ETF和美金、美債一樣都是假的。

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