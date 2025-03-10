川普25％關稅重擊遊戲行業 「這產品」恐全滅亡 !

分析師指出，美國若對進口遊戲光碟徵收25%關稅，未來實體遊戲光碟或將消失。（擷取自中國社群）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統對墨西哥進口產品徵收25%關稅，所影響的眾多產品中，包括了大量在美國銷售的「實體遊戲光碟」。外媒報導，國外遊戲業分析師皮斯卡特拉（Mat Piscatella）指出，如果許多實體遊戲產地的國家被美國課徵高額關稅，加速淘汰「實體遊戲光碟」，全面走向數位化。

據報導，皮斯卡特拉接受《BlueSky》採訪表示，對於遊戲商們來說，在美國生產遊戲光碟當作替代方案並不可行，主要原因是「美國實體遊戲片的銷量逐年下降」。

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分析師指出，目前美國遊戲產業的「實體遊戲光碟」非常仰賴位於墨西哥的工廠進行生產，川普對於墨西哥徵收新關稅的政策，將大幅影響「實體遊戲光碟」產能，不但導致該產品短缺或漲價，甚至全面轉向虛擬遊戲等情況。

皮斯卡特拉先前指出，「實體遊戲光碟」的成本上漲，將推動數位遊戲的價格調高，所持的理由是，數位與實體遊戲在價格上出現了差異，將導致購買實體遊戲光碟的玩家進一步減少，遊戲光碟發行商將更難去化高漲的生產費用。

另一分析師艾哈邁德（Daniel Ahmad）表示，目前約有75％的遊戲主機都是在中國進行生產與組裝，需要透過進口才能進入美國。因此，遊戲主機在北美的售價也很有可能將會受到這波關稅調整的衝擊，也有可能出現產能下降，供不應求的情況。

據了解，川普在第一任期時也同樣採取關稅策略，當時日本任天堂啟動一波將生產線移出中國轉至越南，微軟卻否認Xbox生產線遷出中國。與此同時，美國娛樂產業則成功遊說川普政府對遊戲相關產品免徵關稅，不過這次卻無法得到豁免。

美國娛樂軟體協會發布聲明，川普關稅政策可能會嚴重影響遊戲銷售。專家指出，隨著新關稅政策上路後，美國遊戲市場的相關產品恐越來越貴，這些新成本最終必須要由消費者自行負擔。

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