想保「命脈」去中國化 ! 聯想3年內將100％筆電產線「全搬印度」

為因應川普新關稅衝擊，中國製造商啟動業務轉移，開始新一波去中國化。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府對中國祭出關稅，加速推進中國企業將生產線轉移到東南亞國家的步伐，佔美國筆記型電腦市佔約12%的中國聯想也加入外流行列，宣布將100%的筆電產線搬到印度，預計3年內完成。

分析師指出，川普總統對中國徵收20%、墨西哥徵收25%的關稅，恐將導致聯想筆記型電腦的價格高於競爭對手。因此，儘管聯想宣布將搬遷筆電產線到印度，當中並沒有提到關稅影響，但以聯想在全球的布局來看，其中國擁有5家工廠、墨西哥擁有1家工廠，聯想在於全球布局及定價等策略將會受到影響。

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據報導，聯想在Tech World India 2025上宣布，將在未來3年內將所有PC製造業務轉移至印度，並準備在印度本地治裡對其 AI GPU 伺服器採取同樣的舉措。

據了解，聯想集團去年下半年開始在印度南部的Pondicherry生產大型、功能強大的電腦產品，不再局限於筆電及智慧手機等。該集團同時在班加羅爾（Bangalore）地區開設場所，其中包括一個專注於人工智慧（AI）的實驗室，並製造人工智慧伺服器。

外媒指出，聯想並不是唯一1家為逃避川普關稅，而遷出中國的公司。惠普預計，到今年10月將達90%銷往美國的產品，在東亞國家以外生產；戴爾也表示，正在實現供應鏈多元化，這顯示這些電腦製造商正在減少對中國工廠生產產品的依賴。

美國經濟學者指出，美國關稅提高了中國製造進入美國市場的成本，直接壓制在中國製造的企業利潤，出口額度，因為自中國出口自美國的產品，這對於以往從中國出口產品到美國的外國、本地企業來說，是一個重大打擊。

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