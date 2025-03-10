晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

外資重返中國A股掃貨 南韓也是大買家

2025/03/10 10:21

中國、香港股市出現反彈，南韓股民也開始大量買進中國股票。（路透）中國、香港股市出現反彈，南韓股民也開始大量買進中國股票。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年1月DeepSeek大模型亮相後，全球投資市場對中國AI科技股展開新的重估行情，推動中國股市出現反彈。據報導，自今年以來、截至上周五 （7日），MSCI中國指數累計上漲20%，跑贏標普500，成為全球表現較好的市場之一，而亞洲的南韓股民也開始大量買進中國股票，消息一度登上了中國社群熱搜。

據報導，這波外資買進中國股票中，又以南韓投資者交易最受市場注目，

根據南韓證券存託結算院最新數據顯示，2月南韓投資者投資中國和香港股票的月交易額達7.82億美元，較上季成長近2倍，創2022年8月以來新高，且遠超同期南韓投資者對歐洲和日本股市的投資規模。

南韓最大證券公司數據顯示，今年2月17日至28日期間，南韓投資者淨買入規模排名前10大海外股票，中國股票就佔據了6名，主要集中在電動車、人工智慧、晶片等科技領域的龍頭企業。

據了解，截至2月底，南韓交易所上市的中國指數ETF基金共44檔，其中，漲幅最大的ETF基金，近1個月收益率高達62.8%，與美國指數ETF不到10%形成鮮明對比，吸引了南韓投資人關注中國概念股。

中媒指出，今年2月以來，南韓綜合指數在全球市場中表現並不亮眼、整體漲幅不到2%，相較之下港股的恆生指數漲幅高達19.81%，冠絕全球。與此同時，萬得中概股100的漲幅也超過15%。

以中國個股來說，自2月以來，包括阿里巴巴、快手的漲幅超過50%，中芯國際、小米集團漲幅超過40%，騰訊控股、比亞迪漲幅也超過30%。

《巴倫週刊》表示，MSCI中國指數未來12個月市盈率爲12倍；相比之下，標普500未來12月市盈率爲22倍。全球市場恐因關稅問題持續出現波動，但中國將有因應政策來應對不確定因素，是推升中國股票上漲的最大推動力。

據報導，在中國農曆年後，華爾街機構開始重新評估中國股票估值，摩根士丹利上月中將對中國股市的看法從「極度懷疑」調整為「謹慎樂觀」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財