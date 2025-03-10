外資重返中國A股掃貨 南韓也是大買家

中國、香港股市出現反彈，南韓股民也開始大量買進中國股票。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年1月DeepSeek大模型亮相後，全球投資市場對中國AI科技股展開新的重估行情，推動中國股市出現反彈。據報導，自今年以來、截至上周五 （7日），MSCI中國指數累計上漲20%，跑贏標普500，成為全球表現較好的市場之一，而亞洲的南韓股民也開始大量買進中國股票，消息一度登上了中國社群熱搜。

據報導，這波外資買進中國股票中，又以南韓投資者交易最受市場注目，

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根據南韓證券存託結算院最新數據顯示，2月南韓投資者投資中國和香港股票的月交易額達7.82億美元，較上季成長近2倍，創2022年8月以來新高，且遠超同期南韓投資者對歐洲和日本股市的投資規模。

南韓最大證券公司數據顯示，今年2月17日至28日期間，南韓投資者淨買入規模排名前10大海外股票，中國股票就佔據了6名，主要集中在電動車、人工智慧、晶片等科技領域的龍頭企業。

據了解，截至2月底，南韓交易所上市的中國指數ETF基金共44檔，其中，漲幅最大的ETF基金，近1個月收益率高達62.8%，與美國指數ETF不到10%形成鮮明對比，吸引了南韓投資人關注中國概念股。

中媒指出，今年2月以來，南韓綜合指數在全球市場中表現並不亮眼、整體漲幅不到2%，相較之下港股的恆生指數漲幅高達19.81%，冠絕全球。與此同時，萬得中概股100的漲幅也超過15%。

以中國個股來說，自2月以來，包括阿里巴巴、快手的漲幅超過50%，中芯國際、小米集團漲幅超過40%，騰訊控股、比亞迪漲幅也超過30%。

《巴倫週刊》表示，MSCI中國指數未來12個月市盈率爲12倍；相比之下，標普500未來12月市盈率爲22倍。全球市場恐因關稅問題持續出現波動，但中國將有因應政策來應對不確定因素，是推升中國股票上漲的最大推動力。

據報導，在中國農曆年後，華爾街機構開始重新評估中國股票估值，摩根士丹利上月中將對中國股市的看法從「極度懷疑」調整為「謹慎樂觀」。

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