川普策劃比特幣騙局在華爾街爆開！諾貝爾得主克魯曼這麼說

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼批，川普精心策劃了1場比特幣騙局（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普上週簽署的美國比特幣戰略儲備行政命令，引發華爾街大佬重砲抨擊，華爾街大鱷、貴金屬交易商Schiff Gold創始人彼得·希夫（Peter Schiff）指控，美國白宮首場加密貨幣峰會是「美國恥辱」，為總統川普留下政治污點，而諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）更直指，川普精心策劃了1場比特幣騙局，川普建立數字資產戰略儲備，本質上和一起Rug Pull騙局沒有差別。

Rug Pull是加密貨幣交易市場經典的說法，意味著項目方並未真正有心運營，而是為圈錢而搞項目，一旦獲利就立馬捲款跑路。

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外媒報導，希夫寫道：「加密貨幣峰會是１種恥辱，這是美國的恥辱。佔領白宮的加密貨幣派系正是我們的開國元勳警告我們的。這將損害川普留下的任何遺產，並標誌著總統任期和美國的低谷。」

據幣圈解讀，他似乎暗示加密貨幣利益集團影響了美國政府的決策，恐威脅美國的金融穩定或民主制度等危機。

克魯曼也將川普上週簽署的美國比特幣戰略儲備行政命令，描述為「黑客版Rug Pull騙局」，強調他所提到的「黑客」並不是入侵電腦系統的那些人，而是成功入侵川普政府的人。

克魯曼進一步指出，他們說服川普及其幕僚宣佈這項計劃，利用美國納稅人的資金購買大量毫無價值的加密貨幣。通過這樣的行動，比特幣和加密貨幣的價格因此會得到上漲，而內部人士將會趁機套現。

他質疑說，「我們為什麼要把納稅人的錢投入這種極其不穩定的資產？為什麼我們要資助一個小投資者註定會輸的超級賭場？」

他批評稱，川普建立數字資產戰略儲備，本質上和一起Rug Pull騙局沒有差別，其負面影響相當於近期朝鮮黑客盜取Bybit交易所14億美元的資金。

知名意見領袖Lady of Crypto也對白宮加密貨幣峰會不滿，他寫道：「這到底是什麼鬼東西？我們等了1整週，結果這場加密峰會根本是加密史上最大的Rug Pull騙局。」

她也暗示，下1個加密貨幣騙局可能會與國際足球協會（FIFA）代幣相關。

上週，川普簽署行政命令成立白宮2026年世界盃特別工作小組，以籌備由美國、加拿大、墨西哥共同主辦的2026年世界盃足球賽。

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