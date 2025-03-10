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美經濟不排除衰退！川普認了並這麼說

2025/03/10 10:05

美經濟不排除衰退！川普表示，我們正在做的事情非常重大，總會有過渡期。（路透）美經濟不排除衰退！川普表示，我們正在做的事情非常重大，總會有過渡期。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕關稅戰引發全球市場動盪，市場憂美經濟陷入衰退，雖然美國總統川普表示，股市下跌與關稅無關，但不排除經濟衰退可能性，他表示，「我們正在做的事情非常重大，總會有過渡期，需要一點時間」。

外媒報導，亞洲市場週一交易時間，美期貨集體開低，標普500指數期貨下跌超1%，美債殖利率快速下跌。

上週，亞特蘭大聯邦儲備銀行大幅下調美國第1季GDP預期，進一步推升衰退擔憂。當被問及美國今年是否會衰退時，川普沒有排除衰退的可能性，他表示：「我討厭預測這樣的事情。現在是1個過渡期，因為我們正在做的事情非常重大……我們正在把財富帶回美國，這是1件大事，總會有過渡期，需要一點時間。」

而美國財長貝森特上週也警告稱，美國經濟將放緩，經歷1個戒除增長依賴政府支出的“排毒期”，因為拜登執政期間經濟的擴張是通過政府支出刻意支持的。

此外，當被問及其關稅政策是否會推高通膨時，川普直言，它們可能會上升，我不知道這是否可預測。

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