冰島榜首讓位！《經濟學人》揭曉前10大最適合女性工作國家 美國未上榜

冰島榜首讓位！《經濟學人》揭曉前10大最適合女性工作國家，瑞典奪冠。（擷取CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞典終結冰島連2年奪冠，拿下《經濟學人》今年最適合女性工作國家榜首，在前10大國家中，有8國位於歐洲，至於美國則位居第19名，專家表示，這顯然不是什麼好事，特別是對於如此富裕和重要的國家，它確實應該做得更好。

CNBC報導，《經濟學人》發佈年度玻璃天花板指數，分析了經濟合作暨發展組織（OECD）29個國家的女性工作條件。

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而前10個國家，依序為瑞典、冰島、芬蘭、挪威、葡萄牙、紐西蘭、法國、西班牙、丹麥和澳洲。

經濟學人指出，瑞典終結了冰島2年的連續獲勝，在今年最適合職業女性的國家榜單上佔據榜首。

2024年，瑞典女性的收入比男性低7.3%，高於經合組織11.4%的平均值。報告顯示，適齡女性中，66.6%的人有工作，而男性的比例僅81%，但在瑞典，適齡女性的比例超過82%。

在瑞典，女性擔任管理職的比例為43.7%，是該指數中最高的，37.7% 的女性在董事會中佔有一席之地。

女性在政府中佔有46.7%的席次。在美國，這數字低於經合組織28.7%的平均值。

《經濟學人》數據研究員皮特（Lizzy Peet）表示，瑞典也是職業女性之間薪資差距最小的國家之一。

她補充說，事實上，公司中44%的管理職位由女性擔任，這是性別差距較小的原因，因為這些職位的薪酬往往更高。

至於美國不僅未進榜，且位列榜單第19名，皮特指，美國排名如此之差的原因之一是，該國沒有聯邦強制規定的育嬰假，並且是經合組織中唯一沒有該政策的國家。

他指出，沒有強制規定產假，導致許多女性退出勞動力市場，這也是為什麼性別工資差距仍然很大，以及女性在董事會和管理職位中的代表性略低於應有水平的原因。

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