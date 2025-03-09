川普關稅將令加墨深陷衰退 裂解北美自貿協定

川普的關稅政策形同撕毀2018年他促成的北美自由貿易協定。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普4日對加墨課徵25％高額關稅，引發1930年代以來最殘酷的貿易戰，在股市回吐其勝選後的漲幅、通膨蠢蠢欲動後，他旋即宣佈延後實施兩國部份商品關稅。華爾街日報專欄作家葉偉平（Greg Ip）指出，如果川普的關稅政策並非手段，而是新常態，北美各國將為此付出重大代價。

葉偉平撰文說，川普的關稅決定形同撕毀他2018年談判促成的「美墨加協定」（USMCA）。如果他的關稅威脅實施，加拿大與墨西哥的經濟恐陷入深度衰退，並將經歷多年痛苦調整，以適應失去龐大美國市場的後果，而美國的衝擊或許不如鄰國，但將失去整個北美市場帶來的效率與規模經濟，以及長期來與鄰國維持的平靜與信任。

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文章指出，儘管川普的幕僚形容關稅只是手段，但川普透過行動表明，關稅本身就是目的。表面上他對加墨徵收關稅的理由是毒品芬太尼與非法移民，但兩國都予以配合。數據也顯示，今年1月，美加邊境查獲的芬太尼數量銳減，但此前該數量就已很低。

但川普還是執意加徵關稅。事實上，他想要的不僅是根除毒品、非法移民、甚至貿易逆差，還想拿走加墨的工業基礎。他說，「他們必須在美國建設他們的汽車廠，並生產其他東西，這樣一來就不用繳關稅了」。

該文說，美國市場規模太大，不容忽視，因此許多跨國公司確實將選擇美國，而非在加墨設廠。這將有利於美國工人與企業。然而製造商得到的利多無法抵銷消費者蒙受的損失。高盛預計，美國消費者將承擔加墨與中國新關稅70％的成本，每年達2600億美元（8.54兆台幣）。

安德森經濟集團也估算，關稅將使北美製造的汽車成本增加4000至1萬美元（13.14萬至33萬台幣）。對於幾乎沒有替代品的車款，75％至80％的成本將轉嫁消費者，這意謂一些汽車將因消費者無法負擔而導致銷售下降，甚至停止供應。

文章說，如果加墨得出的結論是關稅並非談判籌碼，而是最終目的，兩國將改變戰略，從努力滿足川普的要求轉向強化自身力量，以對抗反覆無常、咄咄逼人的鄰國。

直到上世紀90年代，美墨關係還是充滿不信任。前墨西哥外交官瓜哈爾多（Jorge Guajardo）說，「我們整個DNA都是反美的，自由貿易改變了這一點，如果沒有自由貿易了，那麼墨西哥將重回對這個北方鄰國的徹底不信任」。

加拿大前副總理曼利（John Manley）說，「加拿大再也不能把美國看作一個可靠的經濟夥伴了，加拿大必須制定自己的戰略、打造自己的經濟」。

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